سبب وفاة مصطفى درويش وسر تدوينته الغامضة قبل ساعات من رحيله

- Advertisement -

وطن- في خبر أحزن الجميع، تُوفي الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر يناهز الـ 43 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية. وقد نعاه العديد من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني، مشيدين بمواهبه وأخلاقه العالية.

ما سبب وفاة مصطفى درويش؟

قضى الفنان مصطفى درويش، اليوم الإثنين، نحبه عن عمر يناهز الـ 43 عاما.

وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش.”

وتابع أن “تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.. العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد“.

أما عن سبب وفاته، فقد كشفت عنه الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع” وقالت إن الوفاة كانت بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

- Advertisement -

آخر ما كتبه مصطفى درويش قبل وفاته

عقب وفاة مصطفى درويش، أثارت تدوينتان نشرهما الفنان الراحل على صفحته الشخصية على “فيسبوك” قبل ساعات قليلة من وفاته، الدهشة والتساؤلات بين محبيه ومعجبيه، حيث حملتا رسائل غامضة ومحيرة حول صحته الجسدية والنفسية.

وفاة الممثل المصري مصطفى درويش عن عمر يناهز ٤٣ عامًا 💔. pic.twitter.com/BRlmGMi8Sn — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 1, 2023

حيث اشتكى مصطفى درويش في تدوينته، من عدم قدرته على تنظيم نومه بطريقة سلسة قائلا: “هو انا بس اللي ما بقتش عارف انام”.

وكان آخر ما نشره عبر حسابه كان صورة كتب عليها: “إنهاء الماضي بـ10 جنيهات”، وهو ما علّق عليه قائلا “هاتلي بـ500 لو سمحت”.

الأمر الذي حدث قبل الوفاة بساعات قليلة للغاية، ما جعل البعض يتحدث عن كونه تنبأ برحيله، حينما كان يرغب في إنهاء ماضيه.

وقد اعتبر البعض أن هذه التدوينة كانت نوعاً من التنبؤ أو الإحساس بالموت لدى مصطفى درويش.

خاصة أنها جاءت قبل ساعات من نقله إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية، على إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ولم يكشف مصطفى درويش عن طبيعة الأسباب التي دفعته لعدم قدرته على الخلود للنوم، حتى لا يقلق جمهوره أو يثير شفقته.

فقد كان يحافظ على حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء، ولا يتحدث إلا عن أعماله الفنية.

مصر تنعى فقيدها مصطفى درويش

تحولت السوشيال ميديا لدفتر عزاء في وفاة فقيد الساحة الفنية المصرية، مصطفى درويش، حيث نعاه الممثل آسر ياسين بكل حسرة قائلا: “إنا لله وإنا إليه راچعون.. ربنا يرحمك يا غالي.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له”.

إنا لله وإنا إليه راچعون..

ربنا يرحمك يا غالي

برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له#مصطفى_درويش pic.twitter.com/6yt6ufmVsJ — Asser Yassin (@AsserYassin) May 1, 2023

فيما نعاه الناقد السينمائي “محمد طاهر” في تغريدة أكد فيها مدى الصداقة التي جمعته مع الفقيد قائلا: “مصطفى درويش الله يرحمه هو كان اقرب صديق ليا في الوسط الفني، وكان بيعاملني كأنه اخوه الصغير.. وبينصحني وبيخاف عليا وبيشجعني.”

وأضاف:”وكنا بنتسحر مع بعض في رمضان اللي فات وكان مستعجل عشان عنده تصوير ووعدني اننا هنعوضها اول ما رمضان يخلص.. ولكن إرادة ربنا كانت أسبق.. ربنا يرحمك يا صاحبي”.

مصطفى درويش الله يرحمه هو كان اقرب صديق ليا في الوسط الفني، وكان بيعاملني كأنه اخوه الصغير.. وبينصحني وبيخاف عليا وبيشجعني.. وكنا بنتسحر مع بعض في رمضان اللي فات وكان مستعجل عشان عنده تصوير ووعدني اننا هنعوضها اول ما رمضان يخلص.. ولكن إرادة ربنا كانت أسبق.. ربنا يرحمك يا صاحبي pic.twitter.com/cRDqjVK7nm — Mohamed Taher (@mhmd_taheer) May 1, 2023

وبالمثل، قدم الممثل المصري “يوسف الشريف” خالص تعازيه في وفاة درويش، داعيا له بالرحمة والمغفرة وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون… رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون… رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان pic.twitter.com/2HLxafly6Y — Youssef el sherif (@ElSherif) May 1, 2023

بدورها، قدمت الممثلة ياسمين صبري تعازيها في وفاة الممثل الرحل مصطفى درويش.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: “البقاء والدوام لله.. انا لله وانا اليه راجعون. في الجنة ونعيمها ان شاء الله. احنا مثلنا مع بعض في حكايتي وكان انسان ذوق وجميل الاخلاق. اللهم احسن خاتمتنا جميعا”.

البقاء والدوام لله

انا لله وانا اليه راجعون. في الجنة ونعيمها ان شاء الله.

احنا مثلنا مع بعض في حكايتي وكان انسان ذوق وجميل الاخلاق.

اللهم احسن خاتمتنا جميعا #مصطفى_درويش — Yasmine Sabri (@yasminesabri) May 1, 2023

وعبر الممثل “نبيل الحلفاوي” عن عميق حزنه في وفاة درويش قائلا “إنا للله وإنا إليه راجعون. ولكن تبقى الصدمة مؤلمة عند الرحيل المفاجئ لشاب يمتلئ حيوية وتألقا.”

واستطرد:”لم ألتق به ولكني رأيته في عدة أعمال كان آخرها مسلسل كامل العدد وكان يشع حضورا محببا كلما ظهر وأدى دوره بسلاسة وفهم. رحم الله الفنان الشاب مصطفى درويش وصبر أهله وألهمهم السكينة في مصابهم الفاجع”.

إنا للله وإنا إليه راجعون.

ولكن تبقى الصدمة مؤلمة عند الرحيل المفاجئ لشاب يمتلئ حيوية وتألقا

لم ألتق به ولكني رأيته في عدة أعمال كان آخرها مسلسل كامل العدد وكان يشع حضورا محببا كلما ظهر وأدى دوره بسلاسة وفهم.

رحم الله الفنان الشاب مصطفى درويش وصبر أهله وألهمهم السكينة في مصابهم… pic.twitter.com/6yrzSFZ0TM — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 1, 2023

من هو الممثل المصري مصطفى درويش؟

مصطفى حسين درويش، وشهرته مصطفى درويش، هو ممثل مصري شارك في أعمال درامية وسينمائية مصرية. بدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر.

في لقاءات إعلامية لاحقة، شرح درويش قصة اختياره في ذلك الدور، وقال أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه. حيث عُرض عليه تجسيد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة.

جسد درويش أكثر من 30 عملاً درامياً وسينمائياًً طيلة مسيرته، وحظي بشهرة واسعة بعد قيامه بدور “فتحي” مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل “بـ 100 وش” الكوميدي.

المسلسل الذي أخرجته “كاملة أبو ذكري” وأنتجته “شركة العدل جروب المصرية”، وقوبل المسلسل بنجاح كبير في رمضان 2020 مع مسلسل “خيانة عهد” الذي شارك فيه أيضا بنفس العام.

رحيل مصطفى درويش كشف جانباً خفياً من حياته، ظل يتكتم عليه حتى رحيله، بعدما تحدث كثيرون عن أفعال الخير التي كان يقوم بها طيلة السنوات الماضية. فقد كان يساعد الكثير من المحتاجين والمرضى والأطفال، دون أن يبوح بذلك لأحد.

ولقد ترك مصطفى درويش خلفه إرثاً فنياً غنياً، شارك فيه بالعديد من المسلسلات والأفلام، أظهر فيه موهبته في التمثيل والكوميديا والغناء. كما كان يحظى بإعجاب الجمهور المصري والعربي على السواء.