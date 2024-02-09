ساويرس يحذر السيسي بشدة مما فعله لحل أزمة الدولار: “اللهم إني بلغت فاشهد”

وطن – انتقد رجل الأعمال والملياردير المصري المعروف نجيب ساويرس، ما وصفها بالإجراءات البوليسية التي ينتهجها النظام لحل الأزمة الاقتصادية في مصر.

وقال نجيب ساويرس إن هذه الإجراءات “لا تحل أي مشكلة بل على العكس من ذلك تطفش الاستثمار” حسب وصفه، في إشارة إلى قانون جديد أصدره نظام السيسي يتيح للجيش التدخل في حل مشكلة الدولار وتداوله.

وأشار ساويرس في تغريدة على حسابه الموثق عبر موقع “إكس“-تويتر سابقاً- تحت عنوان “نصيحة لوجه الله”، إلى أن الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش هو بمثابة خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد إلى القضاء المدني والعسكري.

نصيحة لوجه الله … عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل اي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الإستثمار ! الإجراءات الجديده و قرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة و الجيش و يمتد الي القضاء المدني و العسكري … كذلك القبض علي كل واحد معاه دولارات سيؤدي الي نتائج عكسية …اللهم اني… — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 9, 2024

ولفت رجل الأعمال المصري إلى أن قبض السلطات على كل شخص يحمل دولارات سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وختم ساويرس تغريدته بالقول: “اللهم إني بلغت فاشهد”.

قانون جديد يحيل مافيا السوق السوداء للقضاء العسكري

وصدق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.

وأقر السيسي القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وقبلها صدر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

وكان البرلمان المصري وافق أواخر يناير الماضي على “مشروع قانون” تقدمت به الحكومة، يمنح رجال الجيش “صلاحية الضبطية القضائية“، مما أثار موجة من التساؤلات بشأن أسباب تلك الخطوة، وتداعياتها على المواطن.

“مشروع القانون” الجديد يمنح، ضباط الجيش صلاحية الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وكذلك مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت ومواجهة “تهديد مقومات الدولة” حفاظا على الأمن القومي، بحسب “وسائل إعلام مصرية”.

عسكرة الدولة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي دأب على انتقاد فشل السياسات الاقتصادية في البلاد وتعويم الجنيه. واصفين هذا القانون بمحاولة عسكرة الدولة و تفريغ جيوب المصريين بأي طريقة.

لافتين إلى أن هذا القانون من شأنه أن يضع رجال القوات المسلحة في مواجهة مباشرة مع المدنيين، وسيكون لذلك “تداعيات مجتمعية خطيرة”.

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وعلق “علي بكري” بنبرة ساخرة:” التاريخ والمنطق و7 آلاف سنة حضارة وعم عباس الضو والدكتور إمام عبد الله والمجرة بالكواكب وكل من فيها يقولون أن المشكلة الاقتصادية يتم حلها بحلول اقتصادية وليس بالإجراءات الأمنية”.

وقال “موسى قرقور”: “مشكلة الإقتصاد المصري تكمن في أن الدولة في مصر و خصوصا المؤسسة العسكرية تنافس كل قطاعات الإقتصاد وحتى بائع الخضار الجوال لم يسلم من المنافسة”.

وأستدرك :”النموذج المصري مثال يضرب لأخذ الموعظة والعبرة”.

وعقب إسحاق:” لو الأداة الوحيدة اللي عندك هي الشاكوش لحل المشاكل إنت كده بتشوف كل مشكلة كأنها مسمار.”