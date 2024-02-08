ياسمين عز ترد على خبر زواجها من صاحب قناة عربية “الرجل فخر لكل امرأة”

وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بزواج الإعلامية المصرية ياسمين عز من أحد رجال الأعمال.

وتداول نشطاء خبرا مفاده أن ياسمين عز تزوجت سرا من صاحب قناة عربية معروفة.

هذه الأخبار دفعت بالإعلامية المثيرة للجدل للخروج عن صمتها والرد على هذه الشائعات.

وقالت ياسمن عز في منشور عبر خاصة القصص القصيرة “الستوري” على حسابها في إنستغرام: “دي المرة الأولى والأخيرة اللي هرد فيها على أي شائعة، أنا غير متزوجة”.

وأضافت في منشورها: “عندما سأتزوج سأعلن أمام العالم لأن الرجل والزواج والعائلة فخر وشرف لكل امرأة يجب أن تعلن عنه”.

يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية انتشرت أخبار عن أن أسباب وقف برنامج “كلام الناس”، انشغالها بتجهيز عش الزوجية. الأمر الذي نفته الإعلامية المصرية.

وتقدم ياسمين عز برنامج “كلام الناس” عبر شاشة mbc مصر.

البرنامج الذي أثارت من خلاله الكثير من الجدل بسبب حديثها عن العلاقة بين الرجل والمرأة وضرورة أن تطيع المرأة “فرعونها” وهي اللقب الذي أطلقته ياسمين على الرجل.

يذكر أن برنامج “كلام الناس” توقف في البرمجة الصيفية وهي الإجازة السنوية الرسمية للبرنامج.

وقالت ياسمين عز خلال البرنامج في آخر حلقة من موسم 2023: “متزعليش نفسك يا مدام أنا عارفه إنك متقدريش على غيابي والإجازة مجرد 30 يوم فقط وسأعود مرة أخرى، ممكن تشاهدوا إعادة الحلقات حتى أعود خاصة حلقات فنون التعامل مع الفرعون.

وأضافت: “لو زعلتي الفرعون هتلاقيني على الهواء ثاني يوم”.

وعاد برنامج “كلام الناس” في شبكة البرامج الشتوية، ويعرض يومياً من الخميس للأحد على شاشة mbc مصر.