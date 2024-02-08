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هل طلب آل الشيخ أمرا سريا من حسام حسن؟.. أحرج ميدو وفيديو محير

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هل طلب آل الشيخ أمرا سريا من حسام حسن؟.. أحرج ميدو وفيديو محير
وطن – أثار ظهور حسام حسن المفاجئ مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومستشار ولي العهد، جدلاً واسعاً في مصر والذي جاء عقب إعلان تعيين “حسن” مديراً فنياً للمنتخب المصري لكرة القدم.
وكان الكابتن حسام حسن لبى دعوة من المملكة لحضور نهائي كأس موسم الرياض الذي أقيم، الخميس، بين النصر والهلال، وتوج فيه نادي الهلال بالكأس بعد الفوز المثير الذي حققه على النصر بنتيجة 2-0.

وتلقى حسام حسن دعوة من وزارة الرياضة وهيئة الترفيه السعودية لحضور مباراة الهلال والنصر وتكريمه مع أساطير العرب المدعوين.

جوقة تركي آل الشيخ 

وقبل بدء مباراة فريقي النصر والهلال بنهائي كأس موسم الرياض شوهد حسام حسن إلى جانب آل الشيخ على أرض ملعب “أريبا” برفقة أحمد حسام ميدو.

وتساءل مصريون إن كان رئيس هيئة الترفيه السعودية يفكر بضم حسن ليكون ضمن جوقته التي بدأت بالغناء والترفيه ولم تنته بالرياضة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحسام حسن وهو يصغي باهتمام إلى آل الشيخ ويهز رأسه على أرض الملعب.
وكان الحديث الجانبي السري الذي لم يسمع بالطبع بين حسام حسن وتركي آل الشيخ، محل تساؤلات وحيرة النشطاء الذين حاولوا توقع ما دار بينهما أو ما طلبه آل الشيخ من مدرب منتخب مصر الجديد المعين حديثا.
تعليق على رفقة آل الشيخ وحسن الشيخ
تعليق على رفقة آل الشيخ وحسن الشيخ
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” –تويتر سابقاً- مع الصور والفيديوهات التي جمعت آل الشيخ بحسام حسن، وتساءلت “دينا “إن كان آل الشيخ هو من ضغط لتعيين حسام حسن مدرباً لـمنتخب مصر”.
وتابعت: “يمكن أن يجنسه”-على غرار تجنيس عدد من الفنانين المصريين مؤخراً-  واستدركت متحدثة عن آل الشيخ :” ده بيشتروا اليوتيوبرز والمحللين والمعلقين عشان ينتقصوا من مصر”.
ولمحت “آرلي” إلى الموضوع ذاته قائلة أن حسام حسن حاضر في مباراة الهلال ضد النصر وحديث مع  تركي آل الشيخ”. واستدركت:”الموضوع ابتدي مبكراً وأكثر مما نتوقع” .

موقف محرج لميدو

فيما سخر “عمرو مصطفى” مما حصل لأحمد حسام ميدو أثناء لقاء آل الشيخ بحسام حسن وقال :”بغض النظر عن الرخص عامةً، ولكن ميدو ذهب ليقدم حسام حسن لتركي وكأنه يعرفه على ابن أخته ولكن تركي آل الشيخ أخد حسام ومشى وترك ميدو واقفاً”.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الراتب الذي سيحصل عليه حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني سيكون 800 ألف جنيه شهرياً.

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