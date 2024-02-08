أزمة حسام حسن مع صلاح بسبب تغريده وتصريح سابق (صور)

وطن- سببت تغريده قديمة نشرها النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على منصة إكس وتصريح سابق للمدرب حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري عن اللاعب في حدوث أزمة بعد ساعات قليلة على تولي الأخير هذا المنصب، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد تداولوا تغريده سابقة لمحمد صلاح نشرها في شهر سبتمبر عام 2017 لصورة المدرب الجديد للمنتخب المصري حسام حسن، معلقاً عليها: ” أنا مش متضايق أهو”.

أزمة حسام حسن مع صلاح

وعلق النشطاء بسخرية على تلك التغريده للمصري محمد صلاح، حيث قال أحد المتابعين: ” امسح بسرعة يانجم هيقعدك حسام حسن على الدكة مع المنتخب”.

كما ونشر معلق آخر فيديو للمدرب حسام حسن وهو يلاحق مصور داخل أرضية ملعب المباراة، قائلاً: ” حسام حسن أو ما يشوف تغريده صلاح”.

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تصريح حسام حسن عن صلاح

وفي سياق متصل، صرح بوقت سابق المدرب حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري عن خروج محمد صلاح من معسكر الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، ” إذا كنت مدرباً للمنتخب وشعرت بأنه يريد أن يسافر، سأوافق ولكن لن أسمح له بالعودة مجدداً”.

وأضاف المدرب حسن، ” الجهاز الطبي للمنتخب المصري يمكنه التعامل مع إصابته، ولاعب بقيمته الكبيرة لا بد أن يكون متواجداً مع الفريق، نظراً لقيمته”.

كما وواصل، ” لو طلب مني العودة إلى ليفربول (محمد صلاح)، سأوافق ولكن سأقول له استمر مع النادي ولن تعود لأن لدينا رجالاً في المنتخب، وبلا شك هو أفضل لاعب مصري تحقيقاً للإنجازات خارج مصر، لكن المنتخب هو خط أحمر”.

وختم حسام حسن تصريحه السابق عن صلاح، ” سمعت أخبار تقول بأنه سيعود حال وصولنا إلى النهائي، لو كنت المدرب فلن أسمح له بذلك حتى لو خسرنا النهائي، تمثيل مصر شرف لأي لاعب وصلاح لاعب مهم ولكنه اختار رغبته وقراره”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر تعيين المدرب حسام حسن لتولي منصب المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي أعلن عن إقالته، عن ضوء إقصاء الفراعنة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 من دور ال16.