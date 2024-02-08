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هل طلبت قطر من حماس تخفيض سقفها بخصوص صفقة غزة؟

بقلم
اسماعيل هنية

وطن – ردَّت مصادر في المقاومة الفلسطينية، على المعلومات التي تحدثت عن مباحثات خاصة بين حركة حماس والقطريين، وما أثير عن طلب تقدمت به قطر من الحركة “تخفيض سقفها”.

ونقلت قناة “الميادين” عن مصادر نفيها لهذه المعلومات، قولها إنّ وفداً من حماس يزور العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستبدأ النقاشات مع القطريين والمصريين.

وأضافت أنّ حماس أبلغت الوسطاء بأنّ الضغط العسكري لن يؤدي إلى أي تغيير في موقفها، بما في ذلك هجوم إسرائيلي على رفح.

حماس تسلم ردها

يأتي ذلك بعدما سلّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ردها إلى كلٍّ من قطر ومصر، بشأن “اتفاق الإطار”، وذلك بعد إنجاز تشاورٍ قيادي داخل أُطرها، ومع فصائل المقاومة.

وقالت حماس، في بيان، إنّ الحركة تعاملت مع المقترح “بروحٍ إيجابية، وبما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وعلى نحو يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادلٍ للأسرى.

إعمار غزة
اشترطت حماس ضمان إعادة إعمار غزة

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قد صرح في مؤتمر صحفي، بأنّ الحركة قدّمت ردها على مقترح باريس بما يضمن وقف العدوان الشامل وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات.

وأضاف أنّ وفداً من الحركة برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة لمتابعة ملف المقترح في إطار رعاية مصر وقطر.

إصرار نتنياهو على العدوان

وصرح حمدان، بأن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة عدوانه “يؤكد أن هدفه الحقيقي هو إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم”.

وقال إن نتنياهو “يتعالى على أزمة السياسية وإخفاقه العسكري”، وإن الحركة “ستمنعه من تحقيق أهدافه بالطرق السياسية والعسكرية”.

وأكد أن الحركة لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن إنهاء العدوان بشكل تام، وإدخال المساعدات، وإيواء النازخين، وضمان الإعمار، ورفع الحصار، وإنجاز عملية تبادل الأسرى.

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اسماعيل هنية

هل طلبت قطر من حماس تخفيض سقفها بخصوص صفقة غزة؟

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