هل سيتولى كلوب تدريب برشلونة بعد رحيل تشافي؟! تقرير يُجيب على ذلك

وطن- حسم المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني الحالي لنادي ليفربول الإنجليزي، بشأن الأنباء التي تتحدث عن ارتباطه بتدريب فريق برشلونة بعد رحيل تشافي مع نهاية الموسم الجاري.

وأفاد تقرير نشره موقع ” راديو كتالونيا“، نقلاً عن مصادر مقربة من المدرب الألماني يورغن كلوب، بشأن تدريبه فريق برشلونة الموسم المقبل، بعد إعلان رحيله عن ليفربول بشكل رسمي مع نهاية هذا الموسم.

هل سيدرب كلوب برشلونة الموسم المقبل؟!

وأكد التقرير بأن المدرب كلوب لا توجد فرصة بأن يتولى تدريب نادي برشلونة الموسم المقبل، بعد قرار رحيله عن نادي ليفربول.

وختم التقرير، ” كلوب يصر على البقاء بعيداً عن التدريب الموسم المقبل، ولن يغير في قراره بسبب الاتصال من رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا أو بسبب مشروع آخر يعرض عليه”.

وفي ذات السياق، تحدث المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو بشأن التواصل مع مدرب جديد كبديل عن رحيل تشافي نهاية الموسم، خلال تصريح له مع صحيفة ” لا فانغارديا” الإسبانية، ” لم نتحدث مع أي مدرب آخر بعد، وأمامنا العديد من الخيارات وسيتم مناقشة ملعب المدرب لاحقاً”.

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وواصل البرتغالي ديكو، ” كلوب مدرب على أعلى المستوى، ولكن الوقت غير مناسب للحديث بهذا الموضوع”.

وكانت تقارير إسبانية قد ربطت المدرب كلوب بتولي منصب تدريب برشلونة، خلفاً للمدرب الإسباني تشافي هرنانديز، الذي أعلن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 58 نقطة لهذا الموسم.