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موعد مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا والتشكيلة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

بقلم
كوت ديفوار

وطن- يلتقي صاحب الأرض ومستضيف البطولة كوت ديفوار ضد نيجيريا، الأحد، للمنافسة على لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر إقامته على ملعب ( استاد إبيمبي الأولمبي).

وستنطلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

موعد مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

منتخب كوت ديفوار
لاعبو منتخب كوت ديفوار

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بين كوت ديفوار ونيجيريا، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي عصام الشوالي.

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كما وستنقل وقائع مجريات المباراة على قناة (BeIN Sports AFCon 1)، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12245، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

بث مباشر نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار ضد نيجيريا شاهد بجودة عالية
تشكيلة مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب إيميرس فاييه، المباراة القوية أمام نيجيريا، في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

دفاع كوت ديفوار: غيسلان كونان، إيفان نديكا، ويلي بولي، ويلفريد سينغو.

منتخب نيجيريا
نجوم منتخب نيجيريا

خط الوسط: سيكو فوفانا، جان سيري، فرانك كيسييه.

كما وفي مركز الهجوم: سيمون أدينجرا، سيباستيان هالير، غراديل.

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