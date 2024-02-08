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لاعبات إيرلندا لكرة السلة يرفضن المصافحة والوقوف أمام اللاعبات الإسرائيليات تضامناً مع فلسطين (شاهد)

بقلم
لاعبات إيرلندا لكرة السلة

وطن- رفضت لاعبات منتخب إيرلندا لكرة السلة المصافحة والوقوف أمام لاعبات إسرائيل، في مباراة جمعت كلا المنتخبين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة تضامناً مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال126.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، وقوف لاعبات منتخب إيرلندا لكرة السلة في جانب الملعب وهم يرددون النشيد الوطني لبلادهم، بعد رفضهم المصافحة والوقوف أمام اللاعبات الإسرائيليات داخل أرضية الملعب.

رفض لاعبات إيرلندا مصافحة والوقوف أمام اللاعبات الإسرائيليات

وهذا الموقف بات يتكرر في مختلف الرياضات في مختلف المسابقات في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ونزوح قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي وإلى يومنا هذا.

وارتكب  الاحتلال الإسرائيلي أكثر نحو 2395 مجزرة بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء من خلال القصف العشوائي للبيوت والأحياء السكنية والمدارس والمشافي والمساجد والكنائس دون سابق إنذار، وسقوط عشرات الألاف من الشهداء والجرحى.

لاعبات إيرلندا
رفض لاعبات إيرلندا المصافحة والوقوف أمام لاعبات إسرائيل
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ويعاني أهل فلسطين في غزة من الجوع بسبب قلة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، والحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المقيمين في القطاع منذ إعلان الحرب.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 27 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء وأصيب نحو 69 ألف بجراح مختلفة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة.

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