الرئيسية » حياتنا » قبلة حميمة بين يوري مرقدي وزوجته تشعل السوشيل ميديا -فيديو

قبلة حميمة بين يوري مرقدي وزوجته تشعل السوشيل ميديا -فيديو

بقلم
قبلة حميمة بين يوري مرقدي وزوجته تشعل السوشيل ميديا

وطن- نشر الفنان اللبناني المعتزل يوري مرقدي مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام وهو يقبل زوجته قبلة حميمة بمناسبة عيد زواجهما.

وأرفق الفيديو بأغنية “أشكرك” وهي واحدة من أغاني يوري مرقدي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by YuriMrakadi (@yuri_mrakadi)

وعلق على الفيديو بالقول: “إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي.. أشكرك”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشره يوري مرقدي.

وكتبت متابعة :”رومنسية ليس لها مثيل في ساحات الفن اليوم. كالعادة”.

وعلقت سارة بالقول: “ما أحلاكم”.

وكتب محمد: “الله يخليكم لبعض”.

وقالت ديالى: “أحبكما”.

يذكر أن يوري مرقدي قد أعلن اعتزاله الفن، عبر حسابه الرسمي بإنستغرام. وكتب : “عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية.. أفضل الفن فى العتمة.. I’m out “.

تصريحات مثيرة ليوري مرقدي

وفي أول ظهرو إعلامي له بعد الاعتزال، أثار يوري مرقدي ضجة واسعة بسبب تصريحاته حول المساكنة.

وأكد أنه طبق مع زوجته خبيرة التجميل ألفت منذر مبدأ المساكنة، مشيرا إلى أن ابنته الكبرى تطبق المساكنة مع صديقها في كندا.

لكنه أشار إلى رفضه أن تخوض ابنته تجربة المساكنة في لبنان بسبب القيود والعادات والتقاليد.

وبين أن فكرة المساكنة ضرورة قبل الزواج حتى لا يتفاجأ الزوجان فيما بعد بأشياء لم يكونا يعرفاها عن بعضهما.

ومن تصريحاته المثيرة أيضا، إنه قال إن الدين يبعد الناس عن الله “الدين عمره ما قرب الناس من ربنا بل يبعدهم بس وهذه قناعاتي الشخصية”.

ولفت إلى أنه هو وزوجته غير متدينان و”الاتنان ضد الدين ولكنا لسنا ملحدان”.

قد يعجبك أيضاً

شبيهة جورجينا السعودية ترقص وتستعرض مفاتنها بقميص النصر

شبيهة جورجينا السعودية ترقص وتستعرض مفاتنها بقميص النصر (فيديو)

حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

مقاومة غزة تدفع ضابطاً إسرائيلياً للانتحار وهذا ما كتبه في رسالته الأخيرة

مقاومة غزة تدفع ضابطاً إسرائيلياً للانتحار وهذا ما كتبه في رسالته الأخيرة

كوت ديفوار

موعد مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا والتشكيلة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

قبلة حميمة بين يوري مرقدي وزوجته تشعل السوشيل ميديا

قبلة حميمة بين يوري مرقدي وزوجته تشعل السوشيل ميديا -فيديو

دكتور فود وشروق

أول ظهور لـ”شروق” بعد فضيحة دكتور فود في السيارة مع “كاتريكسا” .. ما قالته مفاجئ!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior