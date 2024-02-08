قبلة حميمة بين يوري مرقدي وزوجته تشعل السوشيل ميديا -فيديو

وطن- نشر الفنان اللبناني المعتزل يوري مرقدي مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام وهو يقبل زوجته قبلة حميمة بمناسبة عيد زواجهما.

وأرفق الفيديو بأغنية “أشكرك” وهي واحدة من أغاني يوري مرقدي.

View this post on Instagram A post shared by YuriMrakadi (@yuri_mrakadi)

وعلق على الفيديو بالقول: “إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي.. أشكرك”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشره يوري مرقدي.

وكتبت متابعة :”رومنسية ليس لها مثيل في ساحات الفن اليوم. كالعادة”.

وعلقت سارة بالقول: “ما أحلاكم”.

وكتب محمد: “الله يخليكم لبعض”.

وقالت ديالى: “أحبكما”.

يذكر أن يوري مرقدي قد أعلن اعتزاله الفن، عبر حسابه الرسمي بإنستغرام. وكتب : “عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية.. أفضل الفن فى العتمة.. I’m out “.

تصريحات مثيرة ليوري مرقدي

وفي أول ظهرو إعلامي له بعد الاعتزال، أثار يوري مرقدي ضجة واسعة بسبب تصريحاته حول المساكنة.

وأكد أنه طبق مع زوجته خبيرة التجميل ألفت منذر مبدأ المساكنة، مشيرا إلى أن ابنته الكبرى تطبق المساكنة مع صديقها في كندا.

لكنه أشار إلى رفضه أن تخوض ابنته تجربة المساكنة في لبنان بسبب القيود والعادات والتقاليد.

وبين أن فكرة المساكنة ضرورة قبل الزواج حتى لا يتفاجأ الزوجان فيما بعد بأشياء لم يكونا يعرفاها عن بعضهما.

ومن تصريحاته المثيرة أيضا، إنه قال إن الدين يبعد الناس عن الله “الدين عمره ما قرب الناس من ربنا بل يبعدهم بس وهذه قناعاتي الشخصية”.

ولفت إلى أنه هو وزوجته غير متدينان و”الاتنان ضد الدين ولكنا لسنا ملحدان”.