“فضيحة كاتريكسا ودكتور فود”.. تداول فيديو مثير وصور جريئة لها! (فيديو)

وطن – خرجت الـ”تيك توكر” اللبنانية “كاتريكسا”، التي اتهمتها ”التيك توكر” شروق، بأن زوجها اللبناني “دكتور فود” خانها معها.

وكانت “شروق” خلال بث مباشر اتهمت “زوجها “دكتور فود” -صانع المحتوى الخاص بالطعام- على مواقع التواصل، بخيانتها في سيارة مع كاتريكسا.

وكشفت “شروق” أن “دكتور فود” أجبرها على اقفال البث المباشر في الغرفة والذي كانت تخبره فيه متابعيها أنها تعرضت للخيانة وأنها ستعود الى كندا، ليقوم من بعدها بالخروج ولحقته هي حافية القدمين، وتركا ابنهما “حنا” البالغ 3 أشهر في الغرفة.

كاتريكسا تهاجم زوجة دكتور فود

وخلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني مالك مكتبي، وصفت “كاتريكسا” زوجة “دكتور فود” بألفاظ قاسية.

وقالت “كاتريكسا” إنه تم الإساءة لشرفها، نافية “التحرش” بزوج شروق، بينما أكدت أنها على علاقة صداقة معه قبل أت يتزوج شروق.

وذكرت “كاتريكسا” أنّها تفاجأت من قيام “دكتور فود” بحظرها على “انستغرام”، وأرسلت له رسالة تستفسر عن السبب.

وبيّنت الـ”تيك توكر” اللبنانية، أنّها لا تتواصل مع “دكتور فود” بعد زواجه من “شروق”.

وقالت إن السلطات الإماراتية حيث تتواجد “كاتريكسا” سيأخذون لها حقها. حسب تعبيرها

ووصفت “كاتريكسا” زوجة “دكتور فود” بأنّها “مريضة نفسياً”. وفق قولها

وتداول مغردون فيديو سابق جمع كاتريكسا ودكتور فـود، وظهر الأخير وهو يمتدحها قبل أن يطبع قبلة على خدّها.

وبدت شروق في بثٍ آخر، منهارة وتبكي، متهمة زوجها بأنه سيسافر الى دبي للقاء بعشيقاته وليس للعمل. في حين اتهمته ببيع منتجات غير صالحة لزبائنه.

شروق ودكتور فود

شروق ودكتور فود (اسمه الحقيقي جورج)، من مشاهير السوشيال ميديا، خاصةً على “تيك توك” حيث اشتهروا على البرنامج بشكل كبير وكان محتواهم عن الطبخ.

بالنسبة لـِ”شروق” فقد كانت مشهورة، قبل أن تتعرف على “دكتور فود”، وكان يتابعها 10 مليون متابع على “تيك توك”، بينما هو كانت شهرته متوسطة.

وبحسب تصريحاتٍ لهما، فقد تقابلا في تركيا، وتعرفا على بعض، وقررا الزواج “مدنياً” في 2022، رغم أنها مسلمة وهو مسيحي، فيما لم يحضر الزفاف أحد من عائلتها؛ بسبب رفضهم زواجها من “دكتور فود”. علماً أنّها كانت متزوجة وانفصلت عن زوجها الأول، ولديها منه بنتان وولد.

بعد ذلك، ارتدت “شروق” عن الدين الإسلامي واعتنقت المسيحية. وفي شهر نوفمبر 2023، أنجبت شروق طفلها من “جورج” وأسمياه “حنا”.