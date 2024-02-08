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شبيهة جورجينا السعودية ترقص وتستعرض مفاتنها بقميص النصر (فيديو)

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شبيهة جورجينا السعودية ترقص وتستعرض مفاتنها بقميص النصر

وطن – توقعت الفاشينستا السعودية “ريما العنزي” فوز منتخب النصر السعودي على الهلال ضمن منافسات بطولة كأس الموسم الرياض للعام 2024، واحتفت بذلك على طريقة نجم النصر رونالدو وبحركات غنج لطالما أثارت الجدل بها.

وظهرت العنزي التي اعتادت على مناكفة جورجينا عشيقة كريستيانو رونالدو والتشبه بها، داخل منزلها وهي ترتدي قميص النصر أصفر اللون بأكمام زرقاء وتصفق وترقص بغنجها المعهود.

وترى في مقطع الفيديو الذي نشرته على حساباتها وهي تزم يديها ثم تفردهما وتقفز عالياً ثم تصفق بلكتا يديها. وتمد يدها إلى شعار النصر أعلى الجانب الأيسر للقميص.

ثم تقوم بحركات مثيرة وتستعرض مفاتنها، فيما يسمع صوت معلق يصرخ بصوت عال معلقاً على مباراة بين النصر والهلال.

 

ريما العنزي شبيهة جورجينا لا تتوقف عن إثارة الجدل

واعتادت السعودية ريما العنزي ـ شبيهة جورجينا ـ على إثارة الجدل على مواقع التواصل، خاصة بعد كل ظهور وإطلالة لصديقة كريستيانو رونالدو على السوشيال ميديا، إذ يرافقه ظهور لريما بعد ساعات أو أيام بنفس الثياب واللوك والمكياج.

وعرفت ريما بتشجيعها لنادي النصر السعودي وارتداء قميصه في أحيان كثيرة.

وفي يونيو الماضي 2023 وضمن المقاطع التي تتعمد فيها إثارة الجدل لجذب الأنظار إليها، نشرت ريما العنزي عبر حسابها في “سناب شات” فيديو، ردت فيه على سؤال حول “إن كانت ستوافق على الارتباط برونالدو في حال تقدم لخطبتها”.

لترد بالقول: “لو تقدملي مرة ومرتين وثلاث ماني موافقة”.

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