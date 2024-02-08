“جريمة منتصف الليل” .. رقص رانيا يوسف يشعل جدلاً: “لسه مشفتوش حاجة”! (صور)

وطن – أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلاً واسعاً بعد ظهورها ببدلة رقص، من كواليس تصوير مسلسل “جريمة منتصف الليل”.

وأعلنت رانيا يوسف عبر فيسبوك، قبل يومين، بدء تصوير مسلسل “جريمة منتصف الليل”، وفيه تؤدي دور راقصة.

وتعليقاً على الإنتقادات التي تعرّضت لها بسبب ظهورها ببدلة رقص، قالت رانيا يوسف: “الناس اللي بتحكم على جرأة العمل، أنتوا لسه مشفتوش حاجة، وبالنسبة لبدلة الرقص كلها مقفول، وزمان كان في رقص عادي، ولا هو حلال هنا وحرام هنا”.

وكثيراً ما تثير رانيا يوسف الجدل بإطلالاتٍ “فاضحة”، تعرّضها لهجوم وتعليقاتٍ حادّة من المتابعين.

وتنافس الفنانة المصرية بمسلسلها الجديد “جريمة منتصف الليل”، ضمن الموسم الرمضاني 2024.

المسلسل الجديد من إخراج عصام شعبان ويشارك رانيا يوسف في بطولته كل من الفنان أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

وتجسد “رانيا” في المسلسل شخصية راقصة تدعى “ريري” والدة الطالبة ميسون التي تجسدها ميار الغيظي.

ووصفت الفنانة المصرية المسلسل بأنه “تجربة مختلفة وجريئة”.

واما عن تحضيراتها لمشاهد الرقص قائلة:”هما كانوا مشهدين ويتعرضوا في المسلسل فلاش باك،وخضعت لتمرين رقص، مع المدرب فيتو”.

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قصة مسلسل جريمة منتصف الليل

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما.

تحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة.

ويتعرض المسلسل للمشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

وكان اسم المسلسل “دماء العذارى”، لكن تم الاعتراض عليه من قبل “المصنفات الفنية”، وأدى إلى إجبار صناع العمل على تغيير اسمه إلى “جريمة منتصف الليل”.