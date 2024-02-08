تاليا ابنة الفنان تامر حسني ترد على منتقديها -فيديو

وطن- أصبحت تاليا ابنة الفنان المصري تامر حسني حديث الجمهور، وتصدرت الترند في أكثر من مناسبة في الآونة الأخيرة.

ومؤخرا، تعرضت تاليا لموجة انتقادات من قبل بعض متابعيها الذين هاجموها بسبب حديثها المستمر باللغة الإنكليزية.

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ونشرت تاليا مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة “الستوري” على حسابها على إنستغرام للرد على هذه الانتقادات.

وقالت في مقطع الفيديو: “الناس مش فاهمين كلامي، عشان بتكلم إنجليزي، أنا متعودة أتكلم إنجليزي عشان المدرسة”.

وتابعت: “وأحيانا تانية بتكلم عربي، ممكن تعملوا ترجمة للكلام عشان تفهموه”.

بين منتقد ومدافع

وتعرضت تاليا لحملة انتقادات بسبب حديثها باللغة الإنكليزية في الفيديوهات التي تشاركها عبر حسابها على إنستغرام.

وعلقت متابعة تدعى يسرى: “عندهم فوبيا من العربي”.

فيما دافع آخرون عنها، وكتبت أم محمد أحمد: “البنت تعليمها بريتيش عادي جدا تتكلم انجلش عشان متعودة عليها فشجعوها مش تنتقدو دي فالاخر طفلة. برافو تاليا”.

يذكر أن تاليا أحدثت ضجة على السوشيل ميديا بعد مشاركة والدها تامر حسني في إحدى حفلاته بدبي.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي، العديد من الفيديوهات والصور التي جمعتهما في زيارتهما لدبي.

صورة جماعية لتامر حسني وعائلته

يشار إلى أن تامر حسني أثار الجدل مؤخرا في نهاية العام 2023 بع د نشره صورة جماعية برفقة طليقته بسمة بوسيل وأبنائهما.

وعلّق تامر على الصورة: “كل سنه و انتوا طيبين و يا رب.. سنه افضل على الجميع و على امتنا العربيه”.

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وظهر تامر في الصورة مرتدياً جلابية، ويحتضن بسمة وأبناءهما الثلاثة، علماً أن هذه ليست المرّة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي معاً منذ انفصالهما في أبريل 2023.

كان كل من تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل أعلنا الطلاق رسمياً يوم 27 أبريل2023، وذلك بعد أشهر طويلة من الشائعات التي تناولت انفصالهما.