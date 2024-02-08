“اليويفا” يُصادق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.. تعرف عليه

وطن- صادق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الخميس، على النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا لمنافسات دور المجموعات، في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا بنظام الدوري دون منافسات مرحلة المجموعات الموسم القادم.

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

وقال اتحاد اليويفا في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، ” سيتم استبدال نظام منافسات مرحلة المجموعات ل32 فريقاً موزعين على 8 مجموعات، إلى 36 فريقاً بنظام الدوري الجديد”.

🏆🏆🏆 Next season, UEFA's men's club competitions will change, with more clubs involved in more matches. #UEFACongress has been looking at the key details, and you can do the same: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 8, 2024

وأضاف البيان، ” سيخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، 4 منهم على أرضه و4 أخرى خارج أرضه، سيتم اختيارهم من خلال القرعة من 4 أوعية مختلفة وكل وعاء سيحتوي على 9 فرق”.

كما وتابع، ” الوعاء الأول يحتوي على بطل دوري الأبطال موسم 2023-2024، مع 8 فرق أفضل التصنيف في اتحاد اليويفا، وليس الفرق الفائزة في الدوريات الأوروبية مع نهاية الموسم الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار المواسم الخمس الماضية”.

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نظام الدوري بدلاً من مرحلة المجموعات

واستكمل، ” بعد مرحلة الدوري سيتم ترتيب الفرق ال36 حسب النقاط التي تم الحصول عليها من الأول إلى المركز 36، كما لو كان دوري وفي حال التعادل في النقاط، يكسر ذلك وفقاً لمعايير متوسط الأهداف”.

رسميًا يويفا يقر على زيادة عدد الفرق في دوري أبطال أوروبا وتغيير نظام البطولة بدءا من الموسم المقبل 🚨 🔹سيزيد عدد الفرق إلى 36 فريقًا 🔹سيتم إلغاء دور المجموعات واستبداله بمجموعة واحدة فقط لكل الأندية 🔹سيلعب كل فريق 8 مباريات في هذا الدور مع 8 أندية مختلفة pic.twitter.com/HE56kSazFS — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) February 8, 2024

كما ويضيف، ” تتأهل الفرق ال8 في هذا الدوري إلى منافسات دور ال16، وستلعب الفرق من المركز التاسع إلى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل الفائز منهم لدور ال16، وبعدها سيكون دوري الأبطال مثل الشكل الحالي”.

وختم، ” سيتأهل الفائزون ال8 إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ثم النصف النهائي وأخيراً المباراة النهائية للمسابقة”.

يشار إلى أن اتحاد اليويفا قد وافق في اجتماعه على تغيير شكل بطولة الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي، اعتباراً من موسم 2024-2025، حيث سيضم 36 فريقاً كحال دوري أبطال أوروبا.