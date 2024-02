“اليويفا” يُصادق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.. تعرف عليه

وطن- صادق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الخميس، على النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا لمنافسات دور المجموعات، في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا بنظام الدوري دون منافسات مرحلة المجموعات الموسم القادم.

وقال اتحاد اليويفا في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، ” سيتم استبدال نظام منافسات مرحلة المجموعات ل32 فريقاً موزعين على 8 مجموعات، إلى 36 فريقاً بنظام الدوري الجديد”.

🏆🏆🏆 Next season, UEFA's men's club competitions will change, with more clubs involved in more matches. #UEFACongress has been looking at the key details, and you can do the same: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 8, 2024