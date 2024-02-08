“الفطريات القاتلة” تهاجم جنود الاحتلال في غزة .. تخترق الجسد ولا علاج لها!

وطن – أكدت وسائل إعلامٍ عبرية، أنّ “الفطريات القاتلة” تنتشر بين جنود الجيش الإسرائيلي المشاركين في الحرب بقطاع غزة.

وأعلن الأربعاء، عن وفاة الجندي حنان دروري، البالغ من العمر 26 عامًا، الذي أصيب بفطرٍ خطيرٍ في غزة وانتشر في جسده.

وكان الجندي “دروري” أصيب بجروح خطيرة في 17 ديسمبر الماضي، خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتزامن أصيب أيضًا بفطريات اخترقت جسده وفاقمت حالته الصحية.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإنّ عائلة الجندي “دروري” بذلت في الأيام الأخيرة، جهودًا كبيرة للحصول على دواء جديد وتجريبي له بعدما توجهت إلى شركة “فايزر”، لكن حالته كانت شديدة الخطورة.

وهذه هي حالة الوفاة الثانية لجندي اسرائيلي توفي بعد إصابته بالفطريات في قطاع غزة. بحسب القناة الـ12 العبرية

ما هي الفطريات التي تشكل خطرًا على جنود الاحتلال في غزة؟

في ديسمبر الماضي، توفي جندي بعد أن أصيب أيضًا بالفطريات المعدية التي مصدرها التربة، بعد أن انتشرت في جميع أنحاء جسده.

في الأسابيع الأخيرة، وعلى خلفية قتال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حذر اتحاد أطباء الصحة العامة من البكتيريا المقاومة والفطريات التي قد يصاب بها الجنود في قطاع غزة، بسبب الظروف الصحية السيئة.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية الخميس خبراً عن وجود 30 جندياً إسرائيلياً آخرين بحال الخطر الشديد نتيجة إصابتهم بهذه الفطريات القاتلة.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية

الفيروس القاتل ينتشر بعد وفاة جندي ألإحتياط اليوم نتيجة إصابته بڤيروس من تراب غزة ،،،،القناة 11 الإسرائيلية نشرت هذا المساء خبرا عن وجود 30 جندياً إسرائيلياً آخرين بحال الخطر الشديد نتيجة إصابتهم بهذا الفيروس القاتل . https://t.co/Qrfz76Hmn5 pic.twitter.com/g1h9dJ3Eh8 — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) February 7, 2024

واليوم الخميس، دخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، يومها الـ125، في حين كبدت المقاومة جيش الاحتلال مزيدا من الخسائر في الأرواح والآليات في معارك غزة و خانيونس.

وحتى أمس الأربعاء خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.