الرئيسية » تقارير » “الفطريات القاتلة” تهاجم جنود الاحتلال في غزة .. تخترق الجسد ولا علاج لها!

“الفطريات القاتلة” تهاجم جنود الاحتلال في غزة .. تخترق الجسد ولا علاج لها!

بقلم
الفطريات القاتلة تصيب جنود جيش الاحتلال في غزة

وطن – أكدت وسائل إعلامٍ عبرية، أنّ “الفطريات القاتلة” تنتشر بين جنود الجيش الإسرائيلي المشاركين في الحرب بقطاع غزة.

وأعلن الأربعاء، عن وفاة الجندي حنان دروري، البالغ من العمر 26 عامًا، الذي أصيب بفطرٍ خطيرٍ في غزة وانتشر في جسده.

وكان الجندي “دروري” أصيب بجروح خطيرة في 17 ديسمبر الماضي، خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتزامن أصيب أيضًا بفطريات اخترقت جسده وفاقمت حالته الصحية.

الجندي حنان دروري توفي بعد إصابته بفطرٍ خطيرٍ في غزة
الجندي حنان دروري توفي بعد إصابته بفطرٍ خطيرٍ في غزة

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإنّ عائلة الجندي “دروري” بذلت في الأيام الأخيرة، جهودًا كبيرة للحصول على دواء جديد وتجريبي له بعدما توجهت إلى شركة “فايزر”، لكن حالته كانت شديدة الخطورة.

عائلة الجندي حاولت ايجاد دواء لعلاج إصابته بفطرٍ خطيرٍ في غزة
عائلة الجندي حاولت ايجاد دواء لعلاج إصابته بفطرٍ خطيرٍ في غزة

وهذه هي حالة الوفاة الثانية لجندي اسرائيلي توفي بعد إصابته بالفطريات في قطاع غزة. بحسب القناة الـ12 العبرية

ما هي الفطريات التي تشكل خطرًا على جنود الاحتلال في غزة؟

في ديسمبر الماضي، توفي جندي بعد أن أصيب أيضًا بالفطريات المعدية التي مصدرها التربة، بعد أن انتشرت في جميع أنحاء جسده.

تنتشر فطريات خطيرة بين جنود جيش الاحتلال في غزة
تنتشر فطريات خطيرة بين جنود جيش الاحتلال في غزة

في الأسابيع الأخيرة، وعلى خلفية قتال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حذر اتحاد أطباء الصحة العامة من البكتيريا المقاومة والفطريات التي قد يصاب بها الجنود في قطاع غزة، بسبب الظروف الصحية السيئة.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية الخميس خبراً عن وجود 30 جندياً إسرائيلياً آخرين بحال الخطر الشديد نتيجة إصابتهم بهذه الفطريات القاتلة.

واليوم الخميس، دخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، يومها الـ125، في حين كبدت المقاومة جيش الاحتلال مزيدا من الخسائر في الأرواح والآليات في معارك غزة و خانيونس.

وحتى أمس الأربعاء خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

قد يعجبك أيضاً

أكرم عفيف وأيمن حسين

ترتيب هدافين كأس آسيا 2023 قطر

المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الأردن

حملات قمع أردنية ضد الفعاليات المؤيدة للفلسطينيين وانتهاكات بالجملة

قوات مصرية

“قوات مصرية في غزة بطلب إسرائيلي”.. رسالة سرية من القاهرة لتل أبيب عن اليوم التالي للحرب

الفطريات القاتلة تصيب جنود جيش الاحتلال في غزة

“الفطريات القاتلة” تهاجم جنود الاحتلال في غزة .. تخترق الجسد ولا علاج لها!

محمد أبو تريكة يواسي وائل الدحدوح

عناق مؤثر وطويل من محمد أبو تريكة لوائل الدحدوح في مراسم عزاء والدته (شاهد)

الإمارات وإسرائيل

الإمارات حليفة لدولة الاحتلال والأكثر أمانًا للإسرائيليين.. تقرير يشرح طبيعة العلاقات في خضم حرب غزة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior