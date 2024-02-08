أول ظهور لـ”شروق” بعد فضيحة دكتور فود في السيارة مع “كاتريكسا” .. ما قالته مفاجئ!

وطن – فيما يبدو أنّ فضيحة “دكتور فود” مع التيك توكر “كاتريكسا”، التي كشفتها زوجته شروق، مسرحية متفق عليها؛ لتصدّر الترند وزيادة عدد المشاهدات، عادت زوجة صانع المحتوى اللبناني للظهور مجدداً، معتذرةً له ولمتابعيها عن الذي حدث.

ونشرت “شروق” عبر ستوري حسابها في انستغرام فيديو قالت فيه: “كل اثنين يحصل بينهما مشاكل .. بعتذر من جمهوري وزوجي على الفيديوهات الي نزلت على السوشيال ميديا .. انا كنت متدايقة كتير .. وما كان لازم تنزل هاي الفيديوهات .. انا وزوجي بنينا هاي الامبراطورية من الصفر وعمرنا ما أذينا بني آدم وعمره ما نزل منتج إلنا سيء .. “.

وجاء هذا الاعتراف من شروق، بعدما فجّرت جدلاً خلال بث مباشر كشفت فيه عن أنّ زوجها اللبناني دكتور فود يخونها مع التيك توكر كاتريكسا، وضبطتهما معاً في السيارة .

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وكشفت “شروق” أن “دكتور فود” أجبرها على اقفال البث المباشر في الغرفة والذي كانت تخبره فيه متابعيها أنها تعرضت للخيانة وأنها ستعود الى كندا، ليقوم من بعدها بالخروج ولحقته هي حافية القدمين، وتركا ابنهما “حنا” البالغ 3 أشهر في الغرفة.

وبدت شروق في بثٍ آخر، منهارة وتبكي، متهمة زوجها بأنه سيسافر الى دبي للقاء بعشيقاته وليس للعمل. في حين اتهمته ببيع منتجات غير صالحة لزبائنه.