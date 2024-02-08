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أول ظهور لـ”شروق” بعد فضيحة دكتور فود في السيارة مع “كاتريكسا” .. ما قالته مفاجئ!

بقلم
دكتور فود وشروق

وطن – فيما يبدو أنّ فضيحة “دكتور فود” مع التيك توكر “كاتريكسا”، التي كشفتها زوجته شروق، مسرحية متفق عليها؛ لتصدّر الترند وزيادة عدد المشاهدات، عادت زوجة صانع المحتوى اللبناني للظهور مجدداً، معتذرةً له ولمتابعيها عن الذي حدث.

ونشرت “شروق” عبر ستوري حسابها في انستغرام فيديو قالت فيه: “كل اثنين يحصل بينهما مشاكل .. بعتذر من جمهوري وزوجي على الفيديوهات الي نزلت على السوشيال ميديا .. انا كنت متدايقة كتير .. وما كان لازم تنزل هاي الفيديوهات .. انا وزوجي بنينا هاي الامبراطورية من الصفر وعمرنا ما أذينا بني آدم وعمره ما نزل منتج إلنا سيء .. “.

وجاء هذا الاعتراف من شروق، بعدما فجّرت جدلاً خلال بث مباشر كشفت فيه عن أنّ زوجها اللبناني دكتور فود يخونها مع التيك توكر كاتريكسا، وضبطتهما معاً في السيارة .

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وكشفت “شروق” أن “دكتور فود” أجبرها على اقفال البث المباشر في الغرفة والذي كانت تخبره فيه متابعيها أنها تعرضت للخيانة وأنها ستعود الى كندا، ليقوم من بعدها بالخروج ولحقته هي حافية القدمين، وتركا ابنهما “حنا” البالغ 3 أشهر في الغرفة.

وبدت شروق في بثٍ آخر، منهارة وتبكي، متهمة زوجها بأنه سيسافر الى دبي للقاء بعشيقاته وليس للعمل. في حين اتهمته ببيع منتجات غير صالحة لزبائنه.

شروق زوجة دكتور فود
شروق زوجة دكتور فود

 كاتريكسا ترد على شروق

من جانبها، ردّت التيك توكر اللبنانية كاتريكسا على اتهامات شـروق زوجة دكتور فود، خلال اتصال هاتفي مع الاعلامي اللبناني مالك مكتبي.

وقالت كاتريكسا إنه تم الإساءة لشرفها، نافية “التحرش” بزوج شـروق، بينما أكدت أنها على علاقة صداقة معه قبل أت يتزوج شروق.

وذكرت “كاتريكسا” أنّها تفاجأت من قيام “دكتور فود” بحظرها على “انستغرام”، وأرسلت له رسالة تستفسر عن السبب.

كاتريكسا التي اتهمتها شروق بالخيانة مع دكتور فود
كاتريكسا التي اتهمتها شروق بالخيانة مع دكتور فود

وبيّنت الـ”تيك توكر” اللبنانية، أنّها لا تتواصل مع “دكتور فود” بعد زواجه من “شـروق”.

كما قالت إن السلطات الإماراتية حيث تتواجد “كاتريكسا” سيأخذون لها حقها. حسب تعبيرها

في حين وصفت “كاتريكسا” زوجة “دكتور فود” بأنّها “مريضة نفسياً”. وفق قولها

وتداول مغردون فيديو سابق جمع كاتريكسا ودكتور فـود، وظهر الأخير وهو يمتدحها قبل أن يطبع قبلة على خدّها.

 

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