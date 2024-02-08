أزمة في إسرائيل بسبب “الحيوانات المنوية” لجنود الاحتلال القتلى في غزة

وطن – شهد “الكنيست” الإسرائيلي، الأربعاء، مشادات عنيفة بسبب قانون يتعلق باستخدام الحيوانات المنوية للجنود الإسرائيليين القتلى. ووقع الصدام بين أرامل الجنود وبين آبائهم حول أي الطرفين أحق بسحب حيوانات منوية من جثثهم والاحتفاظ بها.

وحضر الاجتماع أمهات تحدثن عن رغبة أبنائهن الذين قتلوا خلال الحرب، وتبين في اللجنة أنه منذ اندلاع الحرب، تم تجميد الحيوانات المنوية لعشرات الجنود، وفي بعض الحالات لم يكن من الممكن الاحتفاظ بها بسبب المدة الطويلة التي مرت على الوفاة.

قانون أثار الجدل في الكنيست

وكانت وزارة صحة الاحتلال قررت في نوفمبر 2023 السماح بسحب حيوانات منوية من قتلى إسرائيل، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، من أجل حفظها بالتجميد وإبقاء فرصهم في الإنجاب.

ويعطي القانون الحالي في إسرائيل الحق بذلك للأرملة دون حاجة لإذن قضائي، أما الآباء فعليهم الحصول على أمر من محكمة الأسرة، وهذا يعن إجراءات بيروقراطية طويلة.

وعارضت أرامل الجنود القتلي الحاضرات بشدة فكرة احتمال اختيار أهل الرجل امرأة لا علاقة لها بابنهم لتحمل بحيواناته المنوية، ورأين أنها إهانة للأرملة التي ستعلم أن لزوجها طفل لم تنجبه هي.

وهو ما أشعل فتيل النزاع بين الطرفين تحت قبة الكنيست، يوم أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن التقدم في قانون تنظيم استخراج الحيوانات المنوية من الجثث ينتظر موقف الحاخام الأكبر.

وبحسب رئيسة اللجنة بالإنابة “ميراف بن آري”، فإن مشروع القانون جاهز للقراءة الأولى، لكن الإجراء تأخر بسبب اشتراط الإجراء بالموافقة المسبقة للمتوفى: “الاعتبارات الدينية – هذا هو السبب الوحيد لعدم التقدم.”

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ولفت المصدر إلى أن لجنة الصحة في الكنيست انتهت من التحضير لقراءتها الأولى لقانون تنظيم استخراج الحيوانات المنوية من الجنود الإسرائيليين المتوفين، لكنها لم تصوت عليه بسبب خلافات في الرأي مع أعضاء الكنيست المتدينين، بحسب ما قالت رئيسة لجنة الصحة في الكنيست بالوكالة ميراف بن آري -يش عتيد.

وتأخرت الموافقة على القانون – المعروف أيضًا باسم “قانون الاستمرارية” – بسبب طلب الحاخامات اشتراط تنفيذ الإجراء بموافقة المتوفى قبل وفاته.

وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها، سينتظر أعضاء اللجنة قرار الحاخام الأكبر ديفيد لاو قبل الموافقة على النسخة النهائية للقانون.

وبموجب مشروع القانون، يحق لوالدي الجندي الإسرائيلي المتوفي الاعتراض على طلب الزوجة استخدام الحيوانات المنوية لابنهما، إذا كانت لا تستوفي الشروط التي يحددها القانون – على سبيل المثال، إذا كانت متزوجة من شخص آخر أو ليست مواطنة من البلاد.

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اللجوء للمحكمة

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الوالدان من الذهاب إلى المحكمة إذا كان لديهما دليل على اعتراض المتوفى المسبق على الإجراء. لكن ليس من الواضح كيف سيكون من الممكن الحكم بشأن نية المتوفى في الحالات التي لا يملك فيها الوالدان أدلة موثقة على ذلك.

وأشارت بيانات وزارة صحة الإحتلال المقدمة للجنة، إلى أنه منذ بداية الحرب تم تجميد الحيوانات المنوية لـ 110 جنديًا وعشرة مدنيين. بالإضافة إلى ذلك، جاء 82 من الطلبات من والدي المتوفى و28 منها مقدمة من الأزواج.