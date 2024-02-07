هكذا هنأت نجوى كرم المنتخب القطري بفوزه على إيران وتأهله إلى نهائي كأس آسيا

وطن- هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم المنتخب القطري بفوزه على إيران وتأهله إلى نهائي كأس آسيا.

وكتبت نجوى كرم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ألف مبروك الفوز لـلمنتخب القطري ولـقطر الحبيبة، شو حلو نشوف منتخبات عربية بالنهائي”.

ألف مبروك الفوز لـ #المنتخب_القطري ولـ #قطر الحبيبة 🇶🇦

شو حلو نشوف منتخبات عربية بالنهائي 💪🏼#كأس_اسيا — Najwa Karam (@najwakaram) February 7, 2024

وتأهل العنابي القطري إلى نهائي كأس آسيا، بعد الفوز على المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي.

وافتتح منتخب إيران سجل الأهداف، في الدقيقة ال4 بعد صافرة بداية المباراة من توقيع اللاعب سردار أزمون.

فيما أدرك المنتخب القطري مستضيف البطولة هدف التعادل الإيجابي عن طريق اللاعب جاسم جابر في الدقيقة ال17.

ونجح اللاعب أكرم عفيف في تسجيل هدف التقدم للعنابي القطري في الدقيقة 43.

وفي بداية الشوط الثاني، عدل المنتخب الإيراني النتيجة عن طريق اللاعب على رضا جهانبخش بعد حصوله على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه لاعب المنتخب القطري أحمد فتحي بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء.

وخطف المعز علي نجم المنتخب القطري هدف العبور إلى نهائي كأس آسيا، داخل المرمى الإيراني عند الدقيقة ال82، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وينتظر العنابي القطري منتخب نشامى الأردن في المباراة النهائية يوم السبت المقبل في النهائي، في قمة كروية عربية على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.