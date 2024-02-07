نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر يدفع رغد صدام حسين للتعليق

وطن – هنأت “رغد صدام حسين” ابنة الرئيس العراقي الراحل، منتخب قطر بمناسبة فوزه الثمين على منتخب إيران، ووصوله إلى نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في الدوحة حيث يواجه منتخب الأردن في النهائي يوم، السبت.

وحق منتخب القطري ـ العنابي ـ كما يلقبه مشجعوه فوزاً مستحقاً على ضيفه المنتخب الإيراني، في نصف نهائي كأس آسيا بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت، الأربعاء، على ملعب الثمامة المونديالي.

وغردت رغد صدام حسين على حسابها في موقع “إكس” تويتر- سابقاً- فوق صورة للاعبين من العنابي وهم يحتفلون بأحد الأهداف: “مبارك فوز الأحبة في قطر، مبارك هذا الفوز العربي الثمين، والنهائي بين اخوتنا الأحباب الأردن وقطر”.

رغد صدام عن نهائي كأس آسيا: فوز عربي مستحق

وأضافت ابنة الرئيس العراقي الراحل معلقة على نهائي كأس آسيا العربي الخالص: “فوز عربي مستحق مبارك لنا جميعاً” -في إشارة إلى استبعاد الفرق الأسيوية الأخرى غير العربية من تصفيات البطولة-

وكانت رغد صدام حسين هنأت منتخب الأردن بعد فوزه على منتخب بلادها، وقالت رغد في تغريدة نشرتها على موقع “إكس” في 29 يناير الماضي: “مبارك لمنتخب الأردن الشقيق وهاردلك لمنتخبنا الوطني الذي لعب وقدم مباراة مميزة ورائعة رغم كل الملاحظات الكثيرة على أداء الحكم الإيراني”.

مبارك لمنتخب #الأردن الشقيق، وهاردلك لمنتخبنا الوطني الذي لعب وقدم مباراة مميزة ورائعة، رغم الملاحظات الكثيرة على أداء الحكم الإيراني، نتمنى النجاح والتوفيق لكل المنتخبات العربية وأن يكون لقب بطل كأس اسيا عربيا.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/3Yw7V8zpBZ — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 29, 2024

وأضافت: “نتمنى النجاح والتوفيق لكل المنتخبات العربية وأن يكون لقب بطل كأس آسيا عربياً”.

وبهذا الفوز الصعب سيواجه المنتخب القطري، المنتخب الأردني في نهائي البطولة، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب لوسيل.

ورغد هي الابنة الكبرى للرئيس الراحل “صدام حسين”، تزوّجت في سن الخامسة عشرة من ابن عم والدها حسين كامل.

ولرغد خمسة أولاد من البنين والبنات؛ هم: علي وحرير ووهج وصدام-سمي على اسم جده- وبنان، ومنذ عام 2003، تقيم رغد في الأردن.

فوز العنابي وتفاعل مع رغد صدام

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي –إكس-رويتر سابقاً- مع تغريدة رغد صدام حسين مشاركين إياها فرحة فوز العنابي. فيما حملت تعليقات أخرى طابعاً سياسياً خاصة وأن المنتخب الخاسر هو إيران.

وفي هذا السياق علق “علي محمد” : “ألف مبروك والأصيل أصيل.. يبارك فيك يا نبت البطل صدام كاسر أنوف المجوس الفرس”.

وعلق “قايد”:” أهم شيء أن تخرج إيران الهمج خارج البطولة والكأس عربي بامتياز”.

وعقب آخر: “مبارك فوز مستحق ونهائي بنكهة القهوة العربية الأصيلة”.

وعبر “رشيد المشهداني” عن أمله بأن تخرج إيران من البلاد العربية مثلما خرجت من كأس آسيا “مذمومة مدحورة” حسب وصفه.

وقال “أبو عمر”:”تهنئة ليست مستغربة من بنت الشهيد المجيد صدام حسين غفر الله له وشمله برحمته”.