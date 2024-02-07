ماذا لو امتلك “صدام حسين” السلاح النووي .. مقطع قديم لبوتين يتصدر المنصات (فيديو)

وطن – أعاد رواد منصات التواصل الاجتماع تداول مقطع مصور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد فيه أن امتلاك صدام حسين للسلاح النووي لو كان حقيقة فعلاً لما تجرأت أي دولة على الدخول في صراع معه.

وفي في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن إمكانية استخدام السلاح النووي في الصراعات في مختلف أنحاء العالم استذكر الرواد حديث بوتين الذي أكد فيه أن “امتلاك هذه الأسلحة ضمانة حقيقية لأمن أي دولة.

“قال رئيس كازاخستان: “في بعض الأحيان من الأفضل عدم امتلاك الأسلحة النووية والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول”. “كذلك فكر صدام حسين أيضًا”، قال الرئيس الروسي” بوتين 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/chRH5cz5rr — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) February 7, 2024

وقال بوتين بلهجة مازحة حسبما وصفته وسائل إعلامية إن صدام حسين الرئيس العراقي الراحل كان يظن أن عدم امتلاك سلاح نووي وتعزيز الاستثمارات في بلاده مقابل ذلك سيمكنه من حماية أمن بلاده على غرار سياسة كازاخستان لكن هذا لم يكن صحيحاً وفق الرئيس الروسي.

🚨⚡️ الرئيس بوتين: لو امتلك صدام حسين السلاح النووي لما تجرأ عليه أحد!… يقول رئيس كازاخستان: "في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم امتلاك أسلحة نووية والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول". رد الرئيس بوتين: "صدام حسين كان يفكر بنفس الطريقة". pic.twitter.com/HlL9SWOXLh — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) February 6, 2024

بوتين والسلاح النووي لصدام حسين

وكانت كلمة بوتين التي أعاد تداولها رواد منصات التواصل خلال جلسة مؤتمر “فالداي” في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، حينما علق مازحا على كلمة الرئيس الكازاخي قاسم دجومارت توكاييف الذي أشار إلى أهمية أن تركز الدول على إقامة علاقات تيدة مع بعضها بدلا من السعي لامتلاك أسلحة نووية.

الرئيس بوتين: لو امتلك صدام حسين السلاح النووي لما تجرأ عليه أحد!… يقول رئيس كازاخستان: "في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم امتلاك أسلحة نووية والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول". رد الرئيس بوتين: "صدام حسين كان يفكر بنفس الطريقة" pic.twitter.com/8RkG8ztRpD — ☆بغدادالمنصورة☆ (@antfadt) February 6, 2024

وأكد بوتين أن هذا الأمر غير صحيح وأن امتلاك سلاح نووي في زماننا يمثل ضمانة حقيقية لأمن روسيا في ظل الصدام الحالي مع الغرب، الذي نشأ على خلفية اقتراب الناتو من حدودها الغربية وكان من الممكن أن يكون أيضا ضمانة لأمن العراق في عهد صدام حسين وفق قوله.

فعلا لن يتجرأ احد على مهاجمتك عند امتلاكك لسلاح نووي — Abe محسن 🏆 (@Gar83m) February 7, 2024

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع الفيديو وكتب محسن: “فعلاً لن يتجرأ أحد على مهاجمتك عند امتلاكك للسلاح النووي”.

وكتب مغرد آخر عن الرئيس العراقي الراحل: “بالعكس صدام كان يفكر بانتاج سلاح نووي وراح فرنسا واتفق على بناء مفاعل نووي واسرائيل دخلت من الدول العربية الاردن والسعودية وضربت المفاعل”.

بالعكس صدام كان يفكر بانتاج سلاح نووي وراح فرنسا واتفق على بناء مفاعل نووي واسرائيل دخلت من الدول العربية الاردن والسعودية وضربت المفاعل وهو كان يفكر انو امتلاك السلاح النووي ليس بالضرورة استخدامه ولكن سيكون ورقة رابحة للعرب ممكن تتفاوض وتحصل مكاسب سياسية وتكون ند لند مع اسرائيل. — أخلد (@ak88122) February 6, 2024

وأضاف المتابع: “هو كان يفكر انو امتلاك السلاح النووي ليس بالضرورة استخدامه ولكن سيكون ورقة رابحة للعرب ممكن تتفاوض وتحصل مكاسب سياسية وتكون ند لند مع اسرائيل”.

صحيح كلامه

والدليل كوريا الشمالية لأنها تمتلك سلاح نووي ،لم يعتدي عليها أحد. — 🇵🇸 Ayman 🇴🇲 (@Ayman95a) February 6, 2024

أما أيمن فأيد حديث بوتين مغرداً: “صحيح كلامه والدليل كوريا الشمالية لأنها تمتلك سلاح نووي ،لم يعتدي عليها أحد”.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في إحدى المقابلات التي أجراها معه المخرج الأمريكي المشهور، أوليفر ستون أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، كان على حق عندما رفض الإطاحة بحكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، خلال حرب 1991.

وعن القرار الذي اتخذه بعد 10 سنوات الرئيس جورج بوش الابن بإرسال القوات الأمريكية إلى العراق وإسقاط حسين ذكر بوتين أنه كان “خاطئا”.