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ماذا لو امتلك “صدام حسين” السلاح النووي .. مقطع قديم لبوتين يتصدر المنصات (فيديو)

بقلم
مقطع سابق لبوتين يتحدث فيه عن امتلاك صدام حسين للسلاح النووي

وطن – أعاد رواد منصات التواصل الاجتماع تداول مقطع مصور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد فيه أن امتلاك صدام حسين للسلاح النووي لو كان حقيقة فعلاً لما تجرأت أي دولة على الدخول في صراع معه.

وفي في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن إمكانية استخدام السلاح النووي في الصراعات في مختلف أنحاء العالم استذكر الرواد حديث بوتين الذي أكد فيه أن “امتلاك هذه الأسلحة ضمانة حقيقية لأمن أي دولة.

وقال بوتين بلهجة مازحة حسبما وصفته وسائل إعلامية إن صدام حسين الرئيس العراقي الراحل كان يظن أن عدم امتلاك سلاح نووي وتعزيز الاستثمارات في بلاده مقابل ذلك سيمكنه من حماية أمن بلاده على غرار سياسة كازاخستان لكن هذا لم يكن صحيحاً وفق الرئيس الروسي.

بوتين والسلاح النووي لصدام حسين

وكانت كلمة بوتين التي أعاد تداولها رواد منصات التواصل خلال جلسة مؤتمر “فالداي” في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، حينما علق مازحا على كلمة الرئيس الكازاخي قاسم دجومارت توكاييف الذي أشار إلى أهمية أن تركز الدول على إقامة علاقات تيدة مع بعضها بدلا من السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأكد بوتين أن هذا الأمر غير صحيح وأن امتلاك سلاح نووي في زماننا يمثل ضمانة حقيقية لأمن روسيا في ظل الصدام الحالي مع الغرب، الذي نشأ على خلفية اقتراب الناتو من حدودها الغربية وكان من الممكن أن يكون أيضا ضمانة لأمن العراق في عهد صدام حسين وفق قوله.

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع الفيديو وكتب محسن: “فعلاً لن يتجرأ أحد على مهاجمتك عند امتلاكك للسلاح النووي”.

وكتب مغرد آخر عن الرئيس العراقي الراحل: “بالعكس صدام كان يفكر بانتاج سلاح نووي وراح فرنسا واتفق على بناء مفاعل نووي واسرائيل دخلت من الدول العربية الاردن والسعودية وضربت المفاعل”.

وأضاف المتابع: “هو كان يفكر انو امتلاك السلاح النووي ليس بالضرورة استخدامه ولكن سيكون ورقة رابحة للعرب ممكن تتفاوض وتحصل مكاسب سياسية وتكون ند لند مع اسرائيل”.

أما أيمن فأيد حديث بوتين مغرداً: “صحيح كلامه والدليل كوريا الشمالية لأنها تمتلك سلاح نووي ،لم يعتدي عليها أحد”.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في إحدى المقابلات التي أجراها معه المخرج الأمريكي المشهور، أوليفر ستون أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، كان على حق عندما رفض الإطاحة بحكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، خلال حرب 1991.

وعن القرار الذي اتخذه بعد 10 سنوات الرئيس جورج بوش الابن بإرسال القوات الأمريكية إلى العراق وإسقاط حسين ذكر بوتين أنه كان “خاطئا”.

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