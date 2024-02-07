الرصاصة اخترقت درعه الواقي .. قنص ضابط إسرائيلي في غزة بتوثيق مذهل (شاهد)

وطن – بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مشاهد من قنص ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، في محور التقدم بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة.

ويظهر في المقطع المصوّر، الضابط وإلى جانبه جندي آخر، أثناء إشرافهما على تجريف أراضٍ وممتلكات للفلسطينيين في المنطقة.

ويسمع صوت أحد مقاومي “القسام” يقول للقناص “خلينا نصبر شوية، خليهم يطمئنوا”، قبل أن يباغت القناص المسلّح ببندقية الغول القسامية، الضابط برصاصةٍ قاتلة أصابته في ظهره، واخترقت الدرع المضاد للرصاص الذي يرتديه.

وبمجرد إصابته سقط الضابط الإسرائيلي قتيلاً، فيما هرب على الفور الجندي الآخر الذي كان بجانبه.

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كما أعلنت “القسام” عن تمكن مقاتليها من قنص جندي آخر بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة.

وفي عملية نوعية، أعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها وسرايا القدس من استهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك “ج” غرب مدينة خانيونس بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم الأربعاء، تمكن مقاتلو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة “بلوك ج” غرب مدينة خانيونس بقذيفة “TBG” مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد، مؤكدةً إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ الجنود.

في حين، استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” في محيط مستشفى أصدقاء المريض غرب مدينة غزة.

بينما جرى استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “تاندوم” غرب حي الصبرة في مدينة غزة.

وتواصل كتائب القسام، وفصائل المقاومة في قطاع غزة، لليوم الـ124 من الحرب على غزة، خوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في محاور التقدم بقطاع غزة، وخاصة في مدينة خانيونس، التي يركز جيش الاحتلال هجومه عليها حالياً، وسط تلويحٍ بشنّ هجوم آخر على مدينة رفح .

وفي السياق، قالت حركة (حماس) إنها سلّمت ردها على اتفاق إطار اتفاق التهدئة في غزة بعد التشاور مع فصائل المقاومة.