في استديو قناة إيرانية.. احتفال هستيري للقطري عبدالكريم حسن بفوز العنابي (فيديو)

أظهر مقطع مصور متداول في منصات التواصل اللاعب القطري عبدالكريم حسن لاعب بيرسبوليس الإيراني، وهو يحتفل بفوز منتخب بلاده في استديو قناة “زنده” الإيرانية، اليوم الأربعاء، بعد فوز قطرعلى إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وظهر اللاعب القطري في الفيديو وهو يقفز فرحا بعد تحقيق منتخب بلاده الفوز على المنتخب الإيراني، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، مساء اليوم.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 القطري عبدالكريم حسن لاعب بيرسبوليس الايراني يحتفل بشكل خياااااااااااالي في استديو قناة ايرانية اليوم بعد فوز قطر ضد إيران. 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/GeIbSFrwAh — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 7, 2024

وحظي احتفال اللاعب القطري بتفاعل واسع من الرواد منها ما كتبه عبدالله مثيراً الجدل والضجة، حين لمح إلى إمكانية تهديد حياة اللاعب: “بعد ساعتين خبر عاجل اغتيال لاعب عربي في إيران”.

ولمح مغرد آخر إلى إمكانية فسخ عقد اللاعب من الفريق الإيراني الذي يلعب معه بعد هذا الفيديو.

فيما ذكر محمد: “فرحة عبدالكريم حسن في إيران وحزن إيران في قطر”.

وتأهل منتخب قطر الأربعاء 7 شباط/فبراير، إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها المثير في نصف النهائي على إيران 3-2.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب القطري نظيره الأردني في نهائي البطولة المقرر إقامته، السبت 10 شباط/فبراير 2024.