الرئيسية » رياضة » في استديو قناة إيرانية.. احتفال هستيري للقطري عبدالكريم حسن بفوز العنابي (فيديو)

في استديو قناة إيرانية.. احتفال هستيري للقطري عبدالكريم حسن بفوز العنابي (فيديو)

بقلم
في استديو قناة إيرانية.. احتفال هستيري للقطري عبدالكريم حسن بفوز العنابي

أظهر مقطع مصور متداول في منصات التواصل اللاعب القطري عبدالكريم حسن لاعب بيرسبوليس الإيراني، وهو يحتفل بفوز منتخب بلاده في استديو قناة “زنده” الإيرانية، اليوم الأربعاء، بعد فوز قطرعلى إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وظهر اللاعب القطري في الفيديو وهو يقفز فرحا بعد تحقيق منتخب بلاده الفوز على المنتخب الإيراني، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، مساء اليوم.

وحظي احتفال اللاعب القطري بتفاعل واسع من الرواد منها ما كتبه عبدالله مثيراً الجدل والضجة، حين لمح إلى إمكانية تهديد حياة اللاعب: “بعد ساعتين خبر عاجل اغتيال لاعب عربي في إيران”.

تعليق "عبدالله"
تعليق “عبدالله”

ولمح مغرد آخر إلى إمكانية فسخ عقد اللاعب من الفريق الإيراني الذي يلعب معه بعد هذا الفيديو.

فيما ذكر محمد: “فرحة عبدالكريم حسن في إيران وحزن إيران في قطر”.

تعليق "اياد"
تعليق “اياد”

وتأهل منتخب قطر الأربعاء 7 شباط/فبراير، إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها المثير في نصف النهائي على إيران 3-2.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب القطري نظيره الأردني في نهائي البطولة المقرر إقامته، السبت 10 شباط/فبراير 2024.

قد يعجبك أيضاً

في استديو قناة إيرانية.. احتفال هستيري للقطري عبدالكريم حسن بفوز العنابي

في استديو قناة إيرانية.. احتفال هستيري للقطري عبدالكريم حسن بفوز العنابي (فيديو)

ريهام سعيد تتهم نادر صعب بهتك عرضها

ريهام سعيد تتهم نادر صعب بهتك عرضها وهي في حالة تخدير تام! (شاهد)

"روشتة علاج الكارثة المصرية".. مستشار مرسي أحمد عبد العزيز يطرح حلاً للأزمة الاقتصادية

“روشتة علاج الكارثة المصرية”.. مستشار مرسي يطرح حلاً للأزمة الاقتصادية

هكذا هنأت نجوى كرم المنتخب القطري بفوزه على إيران وتأهله إلى نهائي كأس آسيا

هكذا هنأت نجوى كرم المنتخب القطري بفوزه على إيران وتأهله إلى نهائي كأس آسيا

الفنانة اللبنانية نيكول سابا تنعى كلبتها "كوكي" بكلمات مؤثرة -صور

الفنانة اللبنانية نيكول سابا تنعى كلبتها “كوكي” بكلمات مؤثرة -صور

"بقبضة اليد".. الشيخة جواهر زوجة أمير قطر تتفاعل مع العنابي على طريقتها

“بقبضة اليد”.. الشيخة جواهر زوجة أمير قطر تتفاعل مع العنابي على طريقتها (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior