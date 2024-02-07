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زوجته شروق كشفته .. فيديو فضيحة دكتور فود مع عشيقته في السيارة يشعل المواقع!

بقلم
فضيحة دكتور فود بلسان زوجته شروق

وطن – خلال بثٍ مباشر على “تيك توك”، فضحت “التيك توكر” شروق، زوجها اللبناني “دكتور فود” صانع المحتوى الخاص بالطعام على مواقع التواصل، واتهمته بخيانتها في سيارة مع “تيك توكر” مشهورة.

وخلال البث ظهرت شروق وهي تلاحق “دكتور فود”، في الشارع “حافية القدمين”، وتقول إنها ضبطته يخونها في سيارة مع “تيك توكر” لبنانية تدعى “كاتريكسا”.

فضيحة دكتور فود مع عشيقته في السيارة

وقالت شروق إنّ زوجها دكتور فود ترك ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 أشهر في الفندق ليذهب إلى حبيبته “كاتريكسا”. مشيرةً إلى أنهما كانا يمارسان الجنس في السيارة . كما زعمت

ويقدم “دكتور فود” واسمه الحقيقي جورج، محتوى متعلّق بالطعام. وسبق أن صرّح أنه درس تخصص الفندقة وعمل كـ”شيف”.

دكتور فود وشروق
دكتور فود وشروق

وكشفت “شروق” أن “دكتور فود” أجبرها على اقفال البث المباشر في الغرفة والذي كانت تخبره فيه متابعيها أنها تعرضت لـ الخيانة وأنها ستعود الى كندا، ليقوم من بعدها بالخروج ولحقته هي حافية القدمين، وتركا ابنهما “حنا” البالغ 3 أشهر في الغرفة.

شروق اتهمت دكتور فود بخيانتها مع تيك توكر تدعى كاتريكسا
شروق اتهمت دكتور فود بخيانتها مع تيك توكر تدعى كاتريكسا

وفي بث مباشر آخر بدت شروق منهارة وكانت تبكي، متهمة زوجها بأنه سيسافر الى دبي للقاء بعشيقاته وليس للعمل. كما قالت

في حين اتهمت “شروق” زوجها ببيع منتجات غير صالحة لزبائنه.

وكانت شروق وزوجها دكتور فود تحدثا عن قصة حبهما وزواجهما خلال حلولهما ضيفين على برنامج “كتير هالقد” الذي يقدمه المذيع اللبناني هشام حداد .

بينما يتهم الجمهور شروق بالتصنّع في فيديوهاتها مع “دكتور فود”، وآخرون يعتبرون أنّهما مستفزين.

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