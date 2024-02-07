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ردة فعل محمد صلاح على تولي حسام حسن تدريب المنتخب المصري (فيديو)

بقلم
حسام حسن وصلاح

وطن- كشفت تقارير صحفية مصرية، عن ردة فعل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وقائد منتخب الفراعنة، على تولي حسام حسن منصب تدريب المنتخب المصري لكرة القدم في الفترة القادمة، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

وقال الإعلامي في الاتحاد المصري لكرة القدم محمد عراقي، في مقابلة صحفية مع شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية مع المذيعة لميس الحديدي، بشأن ردة فعل صلاح على تعيين حسام حسن مدرباً للمنتخب وشقيقه التوأم إبراهيم مديراً إدارياً.

ردة فعل صلاح

وأوضح عراقي، ” بالفعل محمد صلاح بمجرد توصله بمعلومات عن تعيين حسام حسن تواصل مع بعض المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكد من صحة تلك المعلومات”.

وتابع، ” اللاعب صلاح تأكد من وجود الطاقم الطبي القديم في الجهاز الفني الجديد، نظراً لارتباطه بعلاقة جيدة مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا”.

وختم العراقي حديثه بهذا الشأن، ” صلاح لم يعلق على تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري لا بالإيجاب ولا بالسلب، هو فقط تأكد من وجود بعض الأشخاص في الجهاز الإداري الجديد الذين تربطهم علاقة جيدة مع اللاعب”.

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من جهته، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، الثلاثاء، قرار تعيين المدرب حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا الذي أعلن عن إقالته قبل أيام قليلة، إلى جانب تعيين شقيقه التوأم إبراهيم مديراً إدارياً للمنتخب.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد اجتماع ودي حضره وزير الرياضية  والشباب المصري أشرف صبحي والمسؤولين في الاتحاد مع المدرب حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم من أجل تولي تدريب المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن المنتخب المصري قد ودع منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار من دور ال16، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بنتيجة 7-8، بعد انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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ردة فعل محمد صلاح على تولي حسام حسن تدريب المنتخب المصري (فيديو)

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