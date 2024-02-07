ثمار رؤية ولي العهد.. ما سبب انتشار ظاهرة الشواذ في السعودية؟ (فيديو)

وطن – اشتكى العديد من السعوديين في منصات التواصل من انتشار ظاهرة المخنثين في المملكة، وتداول الرواد مقاطع فيديو قالوا إنها من السعودية وتظهر فضائح ظهور أزواج من الشواذ وهم يحتفلون علناً في شوارع السعودية.

وعلى الرغم من الفيديوهات التي تم تداولها ورغم أن بعضها غير دقيق مكانياً إلا أن ظاهرة الشواذ والمثليين بات حقيقة لا تخفى لا على أحد في المملكة، وبدعم وتساهل من نظام محمد بن سلمان بحجة “الانفتاح” وتطبيق سياسات التغيير في السعودية.

والمتصفح لمنصات التواصل سيجد مئات الفيديوهات والمقاطع والتعليقات والتغريدات التي تثبت بالدلائل انتشار هذه الظاهرة وفي أراضي مقدسة، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة دون أن يراعي نظام الرياض أي خصوصية إسلامية لهذه الأماكن.

ومؤخراً نشر “علي هاشم” مقطع مصور لمقابلة مع شاب بدا واضحاً أنه متحول ومخنث لكن المكان والزمان لم يكن مؤكداً بدقة. وأرفقه المغرد بسؤال: “شو سبب انتشار ظاهرة المخنثين في السعودية”.

شنو سبب انتشار ظاهرة المخنثين في السعودية 🇸🇦⁉️#السعودية pic.twitter.com/yi5xL4VYQF — علي هاشم 313 🇵🇸 🇾🇪 (@ALI_HASHIM_313A) February 7, 2024

ولمجرد أن تبحث في التعليقات والتغريدات لن يخفى عليك أن هذه الظاهرة وهذا الفيديو سواء كان من السعودية أم لا، ما هو إلا جزء بسيط جداً من الواقع الذي باتت فيه قضية التساهل وفتح الباب أمام الشواذ مأساة تؤرق الأهالي.

وأكد علي هاشم أن من في المقطع سعودي بغض النظر عن البلد الذي يتواجد فيه. وكانت أمام المخنث امرأة تسأله عن ما يحبه من مواصفات في زوجته المستقبلية.

دعم المخنثين .. ماذا بعد التطبيع؟

وعلق زبير نور الدين على الفيديو لافتاً إلى سؤال المذيعة: “كان لها أن تسأله عن مواصفات زوجها…….بن سلمان دنس أرض الحرمين بافكاره الغربية الماسونية”.

وأضاف المغرد: “من كان يرفض منهاجه صاروا في السجون يعذبون حتى الموت…….و البقية بين الخوف و الرضا.. إن كان هذا يحدث الآن …..فماذا بعد التطبيع؟؟؟”.

وكتب أبو ياسين تعليقاً على منشور تباهي البعض بتطور خدمات الحج والعمرة في المملكة: “فعلا تطورت جدا فى حفلات الشواذ جنسيا وعباده الشيطان وبيوت الدعاره والفسق وشرب الخمور والمخدرات وتجاره النساء”.

وأضاف المتابع معلقاً: “هذا هو التطور في السعوديه بفضل ابن سلمان والقواد تركى الشيخ”.

وعلى منصة “quora” رصدت (وطن) سؤالاً عن قضية انتشار الشذوذ في السعودية وفيها جاء السؤال: “لماذا تنتشر ظاهرة الشذوذ بين الرجال السعوديين ويقبل الكثير من الشباب السعودي علي عمليات التخنيث والتحول الجنسي رغم ارتفاع تكاليف تلك العمليات واللجوء للاستدانة في سبيل ذلك؟”.

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ولطالما حمل الكثيرون السلطات السعودية مسؤولية انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد وفق قولهم أسس المجتمع والأسرة في السعودية، بسبب إفساحها المجال لهذه المجموعات وتركها تفعل ما تشاء دون أن تتعرض لهم.

وتحدث آخرون عن وجود إرادة داخل النظام السعودي لإلهاء وإشغال الشباب من أجل شل تفكيره وجعله يسقط في وحل الفساد الاخلاقي، لإبعاده عن التفكير بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.