“النبي أعطاني المايك وقالي أذّن في الأقصى”.. فلسطيني يروي تفاصيل رؤية لابنه قبل استشهاده بغزة

وطن – تحدّث مواطن فلسطيني بكلمات مؤثرة عن استشهاد ابنه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كاشفاً عن رؤية جاءته من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال المواطن الفلسطيني: “الله أعطانا وأخد منّا في سبيله، إحنا راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى، ونحتسبه في سبيل الله”.

وأضاف أن ابنه كان معه في المستشفى الإندونيسي وهو يُكفِّن أحد الشهداء، وقال له إنه يتمنى أن يكون شهيدًا مثله، موضحًا أنه أسمى ابنه عبد الحميد كناية إلى أن الله سبحانه وتعالى اسمه الحميد، وكناية بالسلطان عبدالحميد لأنه لم يفرط في الوطن.

رؤية للشهيد

وروى تفاصيل الرؤية التي جاءت لابنه: “قالي يابا شوفت حالي وأنا بأذن في الأقصى والنبي صلى الله عليه وسلم بيعطيني المايك وبيقولي أذّن في الأقصى”.

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وأوضح أنه كان يرى ابنه قائداً وليس حتى جندياً، مشيراً إلى أنه رد على ابنه قائلاً: “إن شاء الله تفتح الأقصى”، ولفت إلى أن ابنه استشهد في الحرب الحالية على غزة.

وعقب على استشهاد ابنه: “إحنا راضيين على الله، وإحنا كلنا في سبيل الله”.

حصيلة شهداء الحرب على غزة

وحتى حصيلة السادس من فبراير، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 27585 شهيداً و66978 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.