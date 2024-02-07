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الفنانة اللبنانية نيكول سابا تنعى كلبتها “كوكي” بكلمات مؤثرة -صور

بقلم
الفنانة اللبنانية نيكول سابا تنعى كلبتها "كوكي" بكلمات مؤثرة -صور

وطن- أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عبر حسابها على إنستغرام خبر وفاة كلبتها “كوكي”.

وأعربت عن حزنها بفقدانها، مشيرة إلى أنها قامت بتربيتها منذ مدة طويلة.

وشاركت مجموعة صور لكلبتها كوكي وأرفقتها بتعليق نعتها فيه.

 

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وقالت نيكول سابا: “الانسان الحقيقي يلّي عندو مشاعر حقيقية وحساسة وعالية بيزعل لما بيخسر حيوان ربّاه سنين طويلة مثل ما بيزعل لما يخسر انسان قريب منو”.

وأضافت: “وما رح يفهم ويقدّر مشاعري وزعلي الا يلي ربّى حيوان وعاش معو عمر وعرف قديش بكون اوفى واصدق من كتير بني آدمين”.

وتابعت: “ومافيني قول غير انو لما بتخسر حيوان عاش معك اكتر من ١٥ سنة وربّيتو من كل قلبك وعيّشتو عزّ مثل ما بقولو بالطول والعرض ما بكون ضميرك الا مرتاح”.

نيكول سابا برفقة كلبتها كوكي
نيكول سابا برفقة كلبتها كوكي

وأردفت نيكول سابا في نعي كلبتها: “وكمان بقولو انو الكلب بياخد من صاحبو طباعو وانتي كنتي مليانة طاقة وحسّ وحياة وخجل.. ف ما الي الا بادل كل العزّ والتقدير لكائن بكون وفيّ إلك كل لحظة وبيعطيك بلا “مقابل”.

كما قالت: “بيعطيك استقبال حلو كل ما بتفوت على بيتك..بيعطيك احساس بالإجابية وبالحنّية والحب وبعيش كل لحظة معك بحلوها وبمرّها..ومن دون” مقابل”…اهمّ شي..وهاي مستحيل تلاقيها عند البني آدم”.

وأضافت: “لهيك بدّي قلّك يا كوكي اني ممتنّة لكل هالمشاعر المجّانية يلّي عطيتيني ياها..وانا عشت معك كل لحظة ألم ما قبل وما بعد فقدانك”.

وختمت نيكول سابا تعليقها بالقول: “بعض الناس او يمكن معظمهم رح تلاقي كلامي over على كلب.. بس انا انسان وروح..وللأسف انسان كتير بحسّ..وكتير بحبّ.. رح تتركي فراغ كبير وذكريات ايام حلوة يا كوكي.. رح اشتقلك”.

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