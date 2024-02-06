الرئيسية » الهدهد » هل ألقت أوكرانيا بجثث جنودها في بالوعات الصرف الصحي؟ (فيديو)

هل ألقت أوكرانيا بجثث جنودها في بالوعات الصرف الصحي؟ (فيديو)

بقلم
مزاعم بأن أوكرانيا ألقت بجثث جنودها في بالوعات الصرف الصحي

وطن – انتشرت مزاعم بعد سيطرة الجيش الروسي على مدينة “مارينكا”، بإلقاء القوات الأوكرانية جثث جنودها القتلى في غرف الصرف الصحي.

وتداولت حسابات بمنصة “إكس” لقطات تظهر جثث بدا أنها متعفنة داخل أحد مجاري الصرف الصحي.

وزعم متداولو هذه المقاطع أن الجثث الظاهرة في غرف الصرف الصحي، هي جثث الجنود الأوكرانيين.

وكان الجيش الأوكراني أعلن الشهر الماضي، أنه انسحب إلى أطراف بلدة مارينكا بعد سيطرة القوات الروسية عليها.

وبينما شكك ناشطون بهذه اللقطات ورأوا أن أنها مجرد دعاية روسية، ذهب آخرون لتصديقها معللين ذلك بأن الجيش الأوكراني أراد إخفاء جثث الجنود القتلى لعدم دفع مبالغ تعويض لأسرهم.

ولم تحقق (وطن) من صحة هذه المزاعم عبر مصدر مستقل، كما لم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل الجيش الأوكراني أو الحكومة.

تصريحات لبوتين

و اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحرير المدينة فرصة لإبعاد القوات الأوكرانية عن مدينة دونيتسك.

رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني ذكر أن مارينكا أصبحت تحت قبضة القوات الروسية. وقال إن الانسحاب الأوكراني يجب ألا يؤدي إلى غضب شعبي، خصوصا أنه لم يبق من البلدة الآن أي شيء.

وأضاف بوتين أن “مارينكا” بقيت لمدة عامين تقريبًا لكن اعتبارا من الآن ستظل القوات الروسية موجودة في الجزء الشمالي من المدينة فقط، مضيفاً: “يمكنني أن أقول أن البلدة لم تعد موجودة في الواقع”.

  • اقرأ أيضا:
الجيش الروسي يقبض على جنود أوكرانيين تنكروا بزي نسائي للهرب من ماريوبول (شاهد)

أكوام من الركام

ووفق لقطات انتشرت في التلفزيون الروسي تحولت المدينة إلى أكوام من الركام والمباني السكنية المحترقة في البلدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن “السيطرة على مارينكا تمكن القوات الروسية من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك”.

وأضاف أن السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي قواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام.

قد يعجبك أيضاً

الإسكندر الأكبر على نتفلكس

“الإسكندر الأكبر” يقبّل شاباً وهما عاريين .. مشهد نتفلكس الذي أشعل ضجة! (فيديو)

"شنشل مول".. حفل تعري خادش بالبصرة قلب العراق وموجة غضب في مهرجان البصرة تحييكم

“شنشل مول”.. حفل تعري خادش بالبصرة قلب العراق وموجة غضب (فيديو)

ما فعله يوتيوبر من "عبدة الشيطان" بمراهقة عُمانية صادم!

ما فعله يوتيوبر من “عبدة الشيطان” بمراهقة عُمانية صادم! (فيديو)

مزاعم بأن أوكرانيا ألقت بجثث جنودها في بالوعات الصرف الصحي

هل ألقت أوكرانيا بجثث جنودها في بالوعات الصرف الصحي؟ (فيديو)

تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في الصباح الباكر على معدة فارغة يخفف الإمساك

هذا ما يحدث عند تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على معدة فارغة

بعد كشفه مخطط الإمارات.. إحباط محاولة لاغتيال الفريق ياسر العطا بالسودان

بعد كشفه مخطط الإمارات.. إحباط محاولة لاغتيال الفريق ياسر العطا بالسودان

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior