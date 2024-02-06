هل ألقت أوكرانيا بجثث جنودها في بالوعات الصرف الصحي؟ (فيديو)

وطن – انتشرت مزاعم بعد سيطرة الجيش الروسي على مدينة “مارينكا”، بإلقاء القوات الأوكرانية جثث جنودها القتلى في غرف الصرف الصحي.

وتداولت حسابات بمنصة “إكس” لقطات تظهر جثث بدا أنها متعفنة داخل أحد مجاري الصرف الصحي.

وزعم متداولو هذه المقاطع أن الجثث الظاهرة في غرف الصرف الصحي، هي جثث الجنود الأوكرانيين.

وكان الجيش الأوكراني أعلن الشهر الماضي، أنه انسحب إلى أطراف بلدة مارينكا بعد سيطرة القوات الروسية عليها.

احد اكثر الفديوهات تداولا في جبهات الصراع 🇺🇦🇷🇺" الروس دخلوا مدينة مارينكا وكانت هناك رائحه نتنه ضخمه تخرج من حدود المدينه لكن المفاجأه ان حكومة زيلنسكي كانت تخفي جثث جنودها في مواقع الصرف الصحي لعدم دفع تكاليف النفقه على عائلاتهم 😨!

pic.twitter.com/21B0SzP3Od — اوبزيرفر | (@B667i) February 6, 2024

وبينما شكك ناشطون بهذه اللقطات ورأوا أن أنها مجرد دعاية روسية، ذهب آخرون لتصديقها معللين ذلك بأن الجيش الأوكراني أراد إخفاء جثث الجنود القتلى لعدم دفع مبالغ تعويض لأسرهم.

ولم تحقق (وطن) من صحة هذه المزاعم عبر مصدر مستقل، كما لم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل الجيش الأوكراني أو الحكومة.

تصريحات لبوتين

و اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحرير المدينة فرصة لإبعاد القوات الأوكرانية عن مدينة دونيتسك.

رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني ذكر أن مارينكا أصبحت تحت قبضة القوات الروسية. وقال إن الانسحاب الأوكراني يجب ألا يؤدي إلى غضب شعبي، خصوصا أنه لم يبق من البلدة الآن أي شيء.

وأضاف بوتين أن “مارينكا” بقيت لمدة عامين تقريبًا لكن اعتبارا من الآن ستظل القوات الروسية موجودة في الجزء الشمالي من المدينة فقط، مضيفاً: “يمكنني أن أقول أن البلدة لم تعد موجودة في الواقع”.

اقرأ أيضا:

أكوام من الركام

ووفق لقطات انتشرت في التلفزيون الروسي تحولت المدينة إلى أكوام من الركام والمباني السكنية المحترقة في البلدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن “السيطرة على مارينكا تمكن القوات الروسية من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك”.

وأضاف أن السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي قواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام.