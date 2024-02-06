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قتيلان وجرحى في إطلاق نار بتركيا.. لحظة تنفيذ العملية ومفارقة لافتة عن الجهة المنفذة

بقلم

وطن – قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بينهم عنصرا شرطة، في إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول، فيما اعتبرت السلطات التركية ما حدث بأنه عملية إرهابية.

ووثقت لقطات مصورة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار .

تفاصيل عملية إطلاق النار

وقالت وكالة الأناضول، إنّه تم إطلاق نار من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر “تشاغلايان” العدلي.

وأضافت بحسب المعلومات الأولية، فقد قتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم عنصرا شرطة، جراء إطلاق النار.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.

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أول تعليق رسمي للسلطات التركية

وفي أول تعليق من السلطات، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن ما سماه الاعتداء وقع بحلول الساعة 11:45 (بتوقيت تركيا)، أمام البوابة “C” لقصر العدل بإسطنبول.

وأضاف في منشور له عبر منصة “إكس”، أنه تم تحييد منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 عناصر أمن.

الكشف عن الجهة المنفذة

وأوضح الوزير التركي، أن إطلاق النار أمام محكمة بإسطنبول هجوم إرهابي نفذته جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري.

وفي مفارقة لافتة، كشفت تقارير إعلامية أن آخر عملية نفذتها هذه الجبهة كانت قبل تسع سنوات وكانت في نفس مكان العملية التي وقعت صباح الثلاثاء، وقد أسفرت آنذاك عن سقوط قتيل.

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قتيلان وجرحى في إطلاق نار بتركيا.. لحظة تنفيذ العملية ومفارقة لافتة عن الجهة المنفذة

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