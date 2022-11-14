الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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أسماء وهوية القتلى الستة في انفجار إسطنبول ومفارقة “غريبة جدا”

السلطات تواصل تحقيقاتها لكشف الملابسات

كتب خالد السعدي
ضحايا تفجير إسطنبول watanserb.com
أدى تفجير إسطنبول إلى مقتل 6 وإصابة 81 شخصا
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وطن – كشفت السلطات التركية، أسماء وهوية قتلى التفجير الذي هز منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول أمس الأحد.

مفارقة غريبة

والضحايا جميعهم يحملون الجنسية التركية، ومقسمون على ثلاث عائلة، وهم أرزو أوزصوي (38 عاما)، وابنته ياغمور (15 سنة)، ويوسف ميدان (34 عاما) وابنته أكرين (9 سنوات)، وآدم توبكارا (40 عاما) وزوجته مقيديس إليف توبكارا (27 سنة).

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جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية، بعد أقل من 24 ساعة من الانفجار الذي وقع في وقت الذروة وفي يوم عطلة الأحد.

جرحى الانفجار

وفيما أسفر الانفجار عن سقوط 81 جريحا، فقد أفاد حاكم إسطنبول علي يرلي كايا، بأن 50 شخصا خرجوا من المستشفى بعد الانتهاء من علاجهم، فيما لا يزال 31 مصابا يتلقون العلاج.

وهناك حمسة مصابين في العناية المركزة، فيما حالة واحدة وُصفت بأنها خطيرة، بينما لا يزال آخرون في المستشفى كإجراء احترازي.

لقطات الهجوم

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وباتت صور السيدة التي يُشتبه بقوة في أنها وراء الهجوم، تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في تركيا، بعد إعلان القبض عليها، وظهورها في أكثر من لقطة.

فقد تم تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة وضعها حقيبة على أحد المقاعد في وسط الشارع، قبل أن تغادر مسرعة، وهي الحقيبة التي يُرجح أنها وُضعت بداخلها القنبلة.

كما انتشر مقطع آخر، يظهر لحظة هروبها مسرعة من المنطقة، وأيضا اللحظات الأولى لعملية التفجير.

بينما أظهر مقطع فيديو آخر، السيدة وقد ألقت قوات الأمن القبض عليها رفقة عناصر أخرى، يُشتبه في تورطهم كذلك في العملية.

تحقيق مستمر

وتواصل أجهزة التحقيق في تركيا تحقيقاتها في الهجوم بعد تعيين ثمانية مدعين عامين ونواب لهم لمباشرة ذلك، فيما تحدث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان عن “رائحة إرهاب”، تفوح من هذا الحادث، مع الاشتباه بوقوف امرأة ورائه.

وقال أردوغان: “لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين إنه هجوم إرهابي، لكن هناك رائحة منه على حد علمي. هناك امرأة شاركت في الحادث”.

اتهامات للأكراد

واتهمت السلطات التركية، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء انفجار إسطنبول.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال في إسطنبول صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا.

واتّهم صويلو حزب العمّال الكردستاني بالمسؤوليّة عن الاعتداء، وقال: “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة”.

وسبق أن تعرضت تركيا لسلسلة من التفجيرات القاتلة بين عامي 2015 و2017 من قبل تنظيم “داعش” والجماعات الكردية المحظورة، المرتبطة بـ”حزب العمال الكردستاني”، المصنف على قوائم الإرهاب.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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