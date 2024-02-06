“شنشل مول”.. حفل تعري خادش بالبصرة قلب العراق وموجة غضب (فيديو)

وطن – أشعلت لقطات من عرض أزياء أقيم في مركز تجاري بالبصرة “شنشل مول” في إطار فعاليات “مهرجان البصرة تحييكم” في العراق، جدلًا واسعًا بمنصات التواصل وأثارت الغضب بأوساط العراقيين بعد أن ظهرت إحدى العارضات شبه عارية في مشهد خادش.

اللقطات التي خرجت من “شنشل مول” دفعت الكثيرين للمطالبة بإغلاق القاعة التي شهدت العرض، ومحاسبة المسؤولين عن الحفل الفاضح.

وأقيم العرض المثير للجدل في قاعة (شنشل مول) منذ أيام ضمن يسمى (مهرجان البصرة تحييكم الأول) برعاية اتحاد نقابات العمال في البصرة.

تعري وزي بلون اللحم

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة إحدى العارضات وهي ترتدي تنورة بيضاء اللون ولكنها بدت عارية من وسط البطن.

ولكن مسؤولي الحدث نفوا هذه المزاعم، موضحين أن العارضة كانت ترتدي زيًا بلون اللحم، مما تسبب في حدوث وهم بصري حسب وصفهم.

ووسط تصاعد الضغوط لمنع العرض ومحاسبة المسؤولين عنه اتخذ محافظ البصرة إجراءات حاسمة، وأمر بإغلاق مركز “شنشل” التجاري وبدأ الإجراءات القانونية ضد جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك نقابة العمال.

♦️ايها العراقيين الشرفاء

يا ابناء علي والحسين هذا ما يفعله المحتل و اعوانه من نشر الفساد والرذيلة!! 🔻أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ هذا ما حصل ليلة الامس في شنشل مول-البصرة حكومة فاسدة رذيله تعين المحتل على قتل الحشد

وتسكت على نشر المحتل للفساد.#والله_لن_نسكت… pic.twitter.com/1tTMI3aByE — ن آل هاشم (@N_Al_Hashim) February 4, 2024

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن الحكومة المحلية في البصرة وجهت الجمعة (2 شباط 2024 ، الأجهزة الأمنية بمحاسبة وغلق القاعات والصالات المخالفة التي تقوم بـ”الإخلال بالحياء والآداب العامة وتسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية”.

ووفق المصدر ذاته وجه المحافظ برفع دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لها في ( شنشل مول) واغلاق القاعة.

وشملت الدعوى اتحاد نقابات العمال في البصرة، ونقابة الحلاقين ، والجهة الراعية لها ما يسمى بـ (قسم شؤون المرأة) المتمثلة بالمدعوة (همسة الاسدي) والتي تكررت اساءاتها لسمعة البصرة واهلها من خلال مهرجاناتها الفاضحة والمخلة للذوق العام.

اقرأ أيضا:

منظمو الحفل يردون: الفتاة لم تكن عارية

وأكدت الحكومة المحلية في البصرة، بحسب البيان، أن “ذلك الاجراء يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في إطار تنفيذ القانون على نشر الذوق العام وتعزيز الأساس الأسري في المجتمع”.

وبدوره أكد ياسر المعراج، المتحدث باسم نقابة عمال البصرة العراقية، أن تنظيم عرض الأزياء في مجمع “شنشل” التجاري كان “قانونيا وأخلاقيا”.

هذا الذي يريده اسعد العيداني. فيديوا يوضح ما حصل ليلة امس في شنشل مول من استعراض العاريات

هذا هدف محافظ البصره أن تصبح المحافظه بهذه الطريقه. pic.twitter.com/N6NCBqTyRv — الحاج صقر (@saqrA55) February 4, 2024

ووفق “شبكة 964” رد منظمو حفل مول شنشل في البصرة على الضجة الكبيرة التي حدثت بأن “الفتاة ليست عارية بل ترتدي زياً يشبه لون البشرة”، مؤكدين ان الحكومة المحلية تعجلت في الأمر وسيكون القضاء فيصلاً بين الطرفين.

وأوضح منظمو الحفل أيضا أن اتحاد نقابات العمال يضم 7 نقابات أخرى، من ضمنها نقابة الحلاقين التي نظمت عرض الأزياء في قاعة “شنشل”.

ولفت إلى أن نقابة الحلاقين حصلت على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لإقامة عرض الأزياء، وبتوقيع عماد العيداني مدير مكتب المحافظ.