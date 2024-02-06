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“الفاف” تستقر على بديل جمال بلماضي لتدريب المنتخب الجزائري

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بديل جمال بلماضي

وطن- استقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، على بديل المدرب جمال بلماضي المدير الفني السابق لمحاربو الصحراء، بعد حصول على الموافقة المبدئية من المدرب الجديد الذي يتولى هذا المنصب خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع  “Win Winالرياضي، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، حصل على موافقة من المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي للمنتخب النيجيري لكرة القدم، بتولي مهمة تدريب المنتخب الجزائري في الفترة القادمة، خلفاً للمدرب جمال بلماضي.

بديل جمال بلماضي

وأضاف الموقع، ” المدرب بيسيرو أبدى موافقته المبدئية لتولي قيادة المنتخب الجزائري، من أجل التحضير لتصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية والنسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب”.

وختم، “طلب البرتغالي جوزيه بيسيرو من الوسطاء الانتظار إلى حين الانتهاء من رحلته مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد نجاحه في الوصول إلى دور النصف النهائي”.

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من هو البرتغالي جوزيه بيسيرو؟!

المدرب جوزيه بيسيرو برتغالي الجنسية، من مواليد شهر إبريل عام 1960 (63 عاماً)،  اعتزل عام كرة القدم عام 1994م، قبل أن يبدأ مشواره التدريبي في العام نفسه مع الأندية البرتغالية من بوابة نادي يونياو دي سانتاريم.

ومن أبرز الأندية التي دربها البرتغالي بيسيرو، ريال مدريد كمساعد ولشبونة البرتغالي وبراغا والهلال السعودي والوحدة الإماراتي والأهلي المصري والشارقة وغيرها، قبل أن ينتقل بعدها لتدريب المنتخبات في عام 2020 مع فنزويلا ثم في عام 2022 مع نيجيريا وإلى الآن.

البرتغالي بيسيرو
المدرب البرتغالي بيسيرو

وكان المدرب البرتغالي بيسيرو قد أعلن في وقت سابق عن مغادرته منصب تدريب منتخب نيجيريا (النسور) مع نهاية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بعد نجاحه مؤخراً في الوصول لدور النصف النهائي.

يشار بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، قد أعلن فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري جمال بلماضي بالتراضي رغم رحيل الأخير دون التوقيع على ورقة استقالته، بعد إقصاء محاربو الصحراء الجزائري من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

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