الرئيسية » الهدهد » السعودية.. مشاجرة سعوديين وأجانب تثير الضجة وبيان لشرطة الرياض عن الحادثة (فيديو)

السعودية.. مشاجرة سعوديين وأجانب تثير الضجة وبيان لشرطة الرياض عن الحادثة (فيديو)

بقلم
مشاجرة سعوديين وأجانب تثير الضجة وبيان لشرطة الرياض عن الحادثة

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو أظهر شجاراً بين سعوديين وأجانب داخل محطة وقود في السعودية لتخرج شرطة الرياض وتوضح ما جرى.

ونشر المتابعون لقطات تظهر موظفاً أجنبياً يعتدي على رجل كبير في السن داخل محطة وقود وقالت حنان العتيبي إن ذلك يعكس فشلاً في إدارة العمال وتأهيلهم للتعامل مع المواقف الصعبة.

وأثار المقطع ضجة في المنصات وتفاعلاً متبايناً بين متابعي مواقع التواصل ومنهم محمد السبيعي الذي كتب: “اقتصاص المقاطع لابراز جانب واخفاء آخر”.

تعليق "محمد السبيعى"
تعليق “محمد السبيعى”

وأضاف المغرد: “تاكد من بداية المقطع وبتعرف الحقيقة لا تظلمون احد فانكم مسألون يوم القيامة”.

تعليق "أحمد الحربي"
تعليق “أحمد الحربي”

وكتب احمد الحربي: “يجب على السلطات القضائية التحقيق في هذه الحوادث وتطبيق العقوبات اللازمة”.

شرطة الرياض توضح

وذكرت شرطة الرياض في بيان لها أن المحتوى المرئيس لحادثة مشاجرة بين 3 أشخاص منذ نحو عامين ولم يتقدم أي من المذكورين بأي بلاغ بعد الواقعة.

وأضاف البيان أنه بالرغم من ذلك استكملت السلطات الإجراءات النظامية دون ذكر طبيعتها.

تعليق "عبسي"
تعليق “عبسي”

يذكر أن بعض المتابعين انتقد تصوير ما يجري دون التدخل وفض الخلاف بين المتشاجرين والانشغال بالتقاط الصور وتصدر الترند دون أن يشغله ما يمكن أن يحصل لو تطورت المشاجرة.

  • اقرأ أيضا:
السعودية .. مشاجرة فتيات في مكان عام بالرياض دون حياء أو خجل! (شاهد)

قد يعجبك أيضاً

إقامة عزاء لوالدة وائل الدحدوح في الدوحة

إقامة عزاء لوالدة وائل الدحدوح في الدوحة.. وسائل إعلام قطرية تكشف التفاصيل

أول تعليق من الملك عبد الله على صعود الأردن لـ نهائى كأس آسيا

أول تعليق من الملك عبد الله على صعود الأردن لـ نهائى كأس آسيا

المقاطعة تهوي بأسهم ماكدونالدز.. فشلت بتحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة

المقاطعة تهوي بأسهم ماكدونالدز.. فشلت بتحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة

توفيق عكاشة لقناة عبرية: "سفيرة إسرائيل صديقتي وحزنت على قتلى إسرائيل"

توفيق عكاشة لقناة عبرية: “سفيرة إسرائيل صديقتي وحزنت على قتلى إسرائيل”

"ميراث الدم".. مرافعة تاريخية لوكيل نيابة مصري جعلته حديث الساعة

“ميراث الدم”.. مرافعة تاريخية لوكيل نيابة مصري جعلته حديث الساعة (فيديو)

موسى التعمري

نشامى الأردن يصنعون التاريخ بعد وصولهم إلى نهائي كأس آسيا 2023 على حساب كوريا الجنوبية (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior