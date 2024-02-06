السعودية.. مشاجرة سعوديين وأجانب تثير الضجة وبيان لشرطة الرياض عن الحادثة (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو أظهر شجاراً بين سعوديين وأجانب داخل محطة وقود في السعودية لتخرج شرطة الرياض وتوضح ما جرى.

ونشر المتابعون لقطات تظهر موظفاً أجنبياً يعتدي على رجل كبير في السن داخل محطة وقود وقالت حنان العتيبي إن ذلك يعكس فشلاً في إدارة العمال وتأهيلهم للتعامل مع المواقف الصعبة.

🔴موظف أجنبي يعتدي على رجل كبير في السن في محطة وقود بـ #السعودية‼️

👌يعكس هذا الحادث فشلًا في إدارة العمال وتأهيلهم للتعامل مع المواقف الصعبة.#مرزوق_الغانم #النصر_الهلال pic.twitter.com/XImEilt2K9 — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) February 6, 2024

وأثار المقطع ضجة في المنصات وتفاعلاً متبايناً بين متابعي مواقع التواصل ومنهم محمد السبيعي الذي كتب: “اقتصاص المقاطع لابراز جانب واخفاء آخر”.

وأضاف المغرد: “تاكد من بداية المقطع وبتعرف الحقيقة لا تظلمون احد فانكم مسألون يوم القيامة”.

وكتب احمد الحربي: “يجب على السلطات القضائية التحقيق في هذه الحوادث وتطبيق العقوبات اللازمة”.

شرطة الرياض توضح

وذكرت شرطة الرياض في بيان لها أن المحتوى المرئيس لحادثة مشاجرة بين 3 أشخاص منذ نحو عامين ولم يتقدم أي من المذكورين بأي بلاغ بعد الواقعة.

🎥 | شرطة منطقة الرياض:

المحتوى المرئي لحادثة مشاجرة بين (3) أشخاص منذ عامين وتم استكمال الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/4DvG1hJgy6 — الأمن العام (@security_gov) February 6, 2024

وأضاف البيان أنه بالرغم من ذلك استكملت السلطات الإجراءات النظامية دون ذكر طبيعتها.

يذكر أن بعض المتابعين انتقد تصوير ما يجري دون التدخل وفض الخلاف بين المتشاجرين والانشغال بالتقاط الصور وتصدر الترند دون أن يشغله ما يمكن أن يحصل لو تطورت المشاجرة.