السعودية .. مشاجرة فتيات في مكان عام بالرياض دون حياء أو خجل! (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير للجدل، يرصد مشاجرة جماعية بين فتيات في مكان عام في الرياض.

مشاجرة فتيات

ويظهر بالفيديو الذي تابعته (وطن)، فتاة تمسك بشعر أخرى وتسحلها على الأرض، قبل أن تتدخل ثالثة وتبدأ بضرب إحداهما.

وحاول المتواجدون في المكان من الشباب أن يفضوا الشجار دون فائدة.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة حول سلوك فتيات السعودية في عهد الانفتاح، فجاء في التعليقات: (تتذكرون لما كان في حياء و أدب؟).

تتذكرون لما كان في حياء و أدب؟ — 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐗 (@MatrixRealz) June 4, 2021

مطالبات بالمحاسبة

وطالبت أخرى بمحاسبتهم، وقالت: (كل شوي طالعين لنا همج بمشاجرات !!! ارجو القاء عقوبات على من يفعل ذلك).

كل شوي طالعين لنا همج بمشاجرات !!! ارجو القاء عقوبات على من يفعل ذلك https://t.co/l9dhNyZcoQ — Ama (@vvoii11) June 4, 2021

واعترض آخر على تصوير المشاجرة، وقال: (بالنسبة للي يصور ؟ هذي اعراض بنات ومصور وماخذ راحته؟ ياتكون محضر خير يا تمشي التجمهر والفرجه والتشجيع كأنه بوسط ملعب ايش هالأمر؟ فك الشجار هدي وصلح الوضع اطلب شرطه تشوف الوضع اما تسوي اللي تسويه؟؟؟ لاتعليق).

بالنسبة للي يصور ؟

هذي اعراض بنات ومصور وماخذ راحته؟

ياتكون محضر خير يا تمشي

التجمهر والفرجه والتشجيع كأنه بوسط ملعب

ايش هالأمر؟

فك الشجار

هدي وصلح الوضع

اطلب شرطه تشوف الوضع

اما تسوي اللي تسويه؟؟؟ لاتعليق https://t.co/gTqnoMnQeN — HBD to me all the time🎁✨🥞 (@dtomeallthetime) June 4, 2021

ولمح آخر إلى أن الأمور في السعودية أصبحت خارج السيطرة، وكتب: (بداية حلقات الضياع والقادم اقوى).

بداية حلقات الضياع والقادم اقوى https://t.co/yPo8cIhLT2 — هاكونا ماتاتا (@Nomar____1030) June 4, 2021

وكرر آخر كلمة التربية، الأب، الأم، الحياء، أكثر مرة معقباً: (نكررها لانها فقدت للاسف)

التربيه التربيه التربيه التربيه

الاب الاب الاب الاب

الام الام الام الام

الحياء الحياء الحياء الحياء

نكررها لانها فقدت للاسف https://t.co/1y4faIXtvj — أبو جسار🇸🇦 (@ORQKSA) June 4, 2021

مشاجرة جماعية تثير السخرية

وتعتبر هذه المشاجرة هي الثانية التي تشهدها السعودية وتثير الجدل خلال أسبوع فقط، حيث تداول ناشطون سابقاً فيديو يوثق لحظة اندلاع مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالسعودية.

ويظهر بالفيديو مجموعة شباب متجمهرين حول شخصان يتشاجران، قبل أن يبدأ آخرون بالتدخل والمشاركة في الشجار الذي بقي سببه مجهولاً، ركلاً بالأرجل ولكمات.

وأثارت المشاجرة الجماعية سخرية المغردين الذين خمنوا أنها حدثت في العاصمة الرياض، وأن سببها فتاة.

مقطع متداول لمُضاربة جماعية والسبب مجهول. pic.twitter.com/7DIpm4uUg7 — WHR (@whrumor) May 31, 2021

حفل الرقص الفاضح في السعودية

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول المشاجرتين، شهدت السعودية ضجة بسبب حفل الرقص الفاضح الذي فجرت مقاطع مصورة له انتشرت على المواقع موجة غضب كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات تجري الآن تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

وكان وسم “انفلات مشاهير السعودية” تصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تداول مقاطع فيديو من حفل الرقص الفاضح في السعودية، وصفه الناشطون بالخادش للحياء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في السعودية، حفلا راقصا شارك به بعض مشاهير السعودية سناب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين في مقاطع الفيديو، حضور فرق نسائية راقصة وبملابس جريئة، وسط مطالبات على السوشيال ميديا، لإيقاف هذه الممارسات التي وصفوها “بالمنافية لآداب المجتمع السعودي”.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

من جانبه دعا المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

#فيديو.. الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من "مشاهير السوشال" ونشروها على حساباتهم .#انفلات_مشاهير_بالسعوديه#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/Sef9gA6TUj — صحيفة المدينة (@Almadinanews) May 30, 2021

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

مشهورة سناب في السعودية الى التحقيق

إلى ذلك، كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

وأشار أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

منقبة تغني بحفل في جازان

وفي سياق آخر، تداول ناشطون مقطعاً مصوراً، يُظهر ما قالوا إنّه حفل لمنقبات في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية .

ويُظهر الفيديو، فتاة منقبة تغني أمام مجموعة من الفتيات المنقبات كذلك تفاعلن مع أدائها، مع ظهور عدد من الشبان في الحفل .

كما أظهر المقطع، لحظة اضاءة شمعة، وتقديمها لإحدى المنقبات، في الصفّ الأول من المتواجدات في الحفل.

واثار الفيديو جدلاً بين المغردين، وربط البعض الفيديو بالقرار الأخير للسلطات السعودية، قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، مستنكرين ما يحدث في السعودية من انفتاح وتغيرات جذرية لا تقبلها شرائح واسعة من السعوديين.