مشاجرة فتيات في الرياض
مشاجرة فتيات في الرياض
Videoحياتنا

السعودية .. مشاجرة فتيات في مكان عام بالرياض دون حياء أو خجل! (شاهد)

كتب وطن
0

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير للجدل، يرصد مشاجرة جماعية بين فتيات في مكان عام في الرياض.

مشاجرة فتيات

ويظهر بالفيديو الذي تابعته (وطن)، فتاة تمسك بشعر أخرى وتسحلها على الأرض، قبل أن تتدخل ثالثة وتبدأ بضرب إحداهما.

وحاول المتواجدون في المكان من الشباب أن يفضوا الشجار دون فائدة.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة حول سلوك فتيات السعودية في عهد الانفتاح، فجاء في التعليقات: (تتذكرون لما كان في حياء و أدب؟).

مطالبات بالمحاسبة

وطالبت أخرى بمحاسبتهم، وقالت: (كل شوي طالعين لنا همج بمشاجرات !!! ارجو القاء عقوبات على من يفعل ذلك).

واعترض آخر على تصوير المشاجرة، وقال: (بالنسبة للي يصور ؟ هذي اعراض بنات ومصور وماخذ راحته؟ ياتكون محضر خير يا تمشي التجمهر والفرجه والتشجيع كأنه بوسط ملعب ايش هالأمر؟ فك الشجار هدي وصلح الوضع اطلب شرطه تشوف الوضع اما تسوي اللي تسويه؟؟؟ لاتعليق).

ولمح آخر إلى أن الأمور في السعودية أصبحت خارج السيطرة، وكتب: (بداية حلقات الضياع والقادم اقوى).

وكرر آخر كلمة التربية، الأب، الأم، الحياء، أكثر مرة معقباً: (نكررها لانها فقدت للاسف)

مشاجرة جماعية تثير السخرية

وتعتبر هذه المشاجرة هي الثانية التي تشهدها السعودية وتثير الجدل خلال أسبوع فقط، حيث تداول ناشطون سابقاً فيديو يوثق لحظة اندلاع مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالسعودية.

ويظهر بالفيديو مجموعة شباب متجمهرين حول شخصان يتشاجران، قبل أن يبدأ آخرون بالتدخل والمشاركة في الشجار الذي بقي سببه مجهولاً، ركلاً بالأرجل ولكمات.

وأثارت المشاجرة الجماعية سخرية المغردين الذين خمنوا أنها حدثت في العاصمة الرياض، وأن سببها فتاة.

حفل الرقص الفاضح في السعودية

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول المشاجرتين، شهدت السعودية ضجة بسبب حفل الرقص الفاضح الذي فجرت مقاطع مصورة له انتشرت على المواقع موجة غضب كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات تجري الآن تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

وكان وسم “انفلات مشاهير السعودية” تصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تداول مقاطع فيديو من حفل الرقص الفاضح في السعودية، وصفه الناشطون بالخادش للحياء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في السعودية، حفلا راقصا شارك به بعض مشاهير السعودية سناب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين في مقاطع الفيديو، حضور فرق نسائية راقصة وبملابس جريئة، وسط مطالبات على السوشيال ميديا، لإيقاف هذه الممارسات التي وصفوها “بالمنافية لآداب المجتمع السعودي”.

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

من جانبه دعا المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

مشهورة سناب في السعودية الى التحقيق

إلى ذلك، كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

وأشار أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

منقبة تغني بحفل في جازان

وفي سياق آخر، تداول ناشطون مقطعاً مصوراً، يُظهر ما قالوا إنّه حفل لمنقبات في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية .

ويُظهر الفيديو، فتاة منقبة تغني أمام مجموعة من الفتيات المنقبات كذلك تفاعلن مع أدائها، مع ظهور عدد من الشبان في الحفل .

كما أظهر المقطع، لحظة اضاءة شمعة، وتقديمها لإحدى المنقبات، في الصفّ الأول من المتواجدات في الحفل.

واثار الفيديو جدلاً بين المغردين، وربط البعض الفيديو بالقرار الأخير للسلطات السعودية، قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، مستنكرين ما يحدث في السعودية من انفتاح وتغيرات جذرية لا تقبلها شرائح واسعة من السعوديين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
حياتنا

مشهورة في السعودية تُضبط برفقة شاب في وضع مخل بمدينة جدة!

الهدهد

الوطنية أول شركة عسكرية مصرية تعرض للبيع وتنافس سعودي إماراتي للفوز بالصفقة

الهدهد

هل طلب ولي عهد الكويت من ابن سلمان المساعدة في حل مجلس الأمة وتدخل درع الجزيرة

حياتنا

من هي ريم السويدي التي أثارت جدلاً واسعاً بفضيحتها في السعودية؟!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More