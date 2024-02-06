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“الإسكندر الأكبر” يقبّل شاباً وهما عاريين .. مشهد نتفلكس الذي أشعل ضجة! (فيديو)

بقلم
الإسكندر الأكبر على نتفلكس

وطن – تفجّرت حالة غضب كبير جدًا في وسائل التواصل الإجتماعي الغربية، ضد منصة نتفلكس، بعد عرض وثائقي “الإسكندر الأكبر” -أحد أشهر القادة العسكريين”، مبيّنةً أنه “شاذ” في أول ثمانية دقائق من الوثائقي.

وظهرت شخصية الإسكندر الأكبر في مسلسل نتفلكس في مشهد مثير للجدل حيث ظهر وهو يقبّل رجل آخر مما أثار التساؤلات لدى الجمهور ما اذا كان ملك مقدونيا السابق هو مثلي الجنس!.

وأثارت مشهد القبلة جدلًا كبيرًا بين الجمهور، وعلّق أحدهم بقوله: “نتفلكس أنتجت فيلم وثائقي عن الإسكندر الأكبر وفي أول 8 دقائق حولوه الى مثلي الجنس”.

في المقابل أكد العديد من المؤرخين أن الإسكندر الأكبر كان متزوجاً ولديه 3 أطفال. فيما راح البعض للحديث عن ميوله والإشارة إلى إمكانية أن يكون ثنائي الميول، او مثلي وأن زواجه لا ينفي الأمر.

وقد دخل رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس ومالك منصة إكس، على خطّ التعليق على وثائقي “الإسكندر الأكبر” الذي عرضته نتفلكس، إذ سَخِرَ من دعمهم للشواذ.

وثائقي الإسكندر الأكبر على نتفلكس
أثار وثائقي الإسكندر الأكبر على نتفلكس جدلاً كبيراً

في تعليقات مغردين حول الموضوع، ردّ إيلون ماسك بـ”إيموجي” الضحك، حيث جاء في التعليق الأول: “بالنسبة للمؤرخين، الآن كل الأبطال كانوا شوادذ والجميع كان شاذاً. لا أعلم كيف كان السكان يزيدوا “.

بينما كتب مغرد ثانٍ: “اجعلها شاذة وسيئة” في إشارةٍ إلى أعمال المنصة.

وفيلم “الإسكندر الأكبر” من بطولة باك بريثويت، ميدو حمادة، أغني سكوت، ويتكون الموسم الأول من العمل من 6 حلقات.

 

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