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“WSJ” تحرض ضد المسلمين في ولاية أمريكية.. ما علاقة حماس؟

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"WSJ" تحرض ضد المسلمين في ولاية أمريكية.. ما علاقة حماس؟

وطن – أدى مقال رأي وصف مدينة ميشيغان الأمريكية “بعاصمة الجهاد في أمريكا”، إلى استنفار السلطات في المدينة التي تضم أعلى عدد من المسلمين داخل الولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” المقال بعنوان: “مرحبا بكم في ديربورن عاصمة الجهاد الأمريكية” وديربورن هي مدينة في ميشيغان وتعد من ضواحي ديترويت وتسمى بالإنكليزية Dearborn.

وقالت صحيفة “بوليتيكو” إن مدينة ديربورن بولاية ميشيغان عملت على تكثيف وجود شرطتها رداً على تداعيات مقال رأي وصف المدينة، التي تضم أعلى عدد من السكان المسلمين في البلاد، بأنها “عاصمة الجهاد في أمريكا”.

 

عمدة المدينة المسلم يوضح

وغرد رئيس بلدية ديربورن المسلم عبد الله حمود بأن شرطة المدينة عززت الإجراءات الأمنية في أماكن العبادة ونقاط البنية التحتية الرئيسية كـ “نتيجة مباشرة” للمقال الذي كتب.

وجاء في تغريدة حمود عن المقال المنشور الجمعة 2 شباط/فبراير 2024: “أدى إلى زيادة مثيرة للقلق في الخطاب المتعصب والمعادي للإسلام عبر الإنترنت الذي يستهدف مدينة ديربورن”.

وبرر المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط ستيفن ستالينسكي مقاله، بأنه أراد لفت الانتباه إلى الاحتجاجات في ميشيغان وأماكن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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كاتب المقال يبرر

وقال “ستالينسكي” إنه أراد أن يلفت الانتباه إلى حالة الغضب والاحتجاجات من السكان الذين أعربوا عن دعمهم لحماس منذ بداية الحرب مع إسرائيل.

وقتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 27 ألف فلسطيني في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وقال ستالينسكي: “لم يُكتب في مقالتي أي شيء للتحريض على أي نوع من الكراهية”. “هذه هي اللحظة التي يجب أن يشعر فيها مسؤولو مكافحة الإرهاب بالقلق”.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن صحيفة “وول ستريت جورنال” لم تستجب على الفور لطلبات التعليق التي قدمتها الوكالة عبر البريد الإلكتروني والبريد الصوتي.

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وفي تغريدة تشير إلى ديربورن يوم السبت، أدان الرئيس جو بايدن “الكراهية بجميع أشكالها” وقال: “يعلم الأمريكيون أن إلقاء اللوم على مجموعة من الأشخاص بناءً على كلمات قلة قليلة أمر خاطئ”.

وأضاف الرئيس الأمريكي عن المقال: “هذا بالضبط ما يمكن أن يؤدي إلى كراهية الإسلام والكراهية ضد العرب، ولا ينبغي أن يحدث ذلك لسكان ديربورن – أو أي مدينة أمريكية”.

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