“WSJ” تحرض ضد المسلمين في ولاية أمريكية.. ما علاقة حماس؟

وطن – أدى مقال رأي وصف مدينة ميشيغان الأمريكية “بعاصمة الجهاد في أمريكا”، إلى استنفار السلطات في المدينة التي تضم أعلى عدد من المسلمين داخل الولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” المقال بعنوان: “مرحبا بكم في ديربورن عاصمة الجهاد الأمريكية” وديربورن هي مدينة في ميشيغان وتعد من ضواحي ديترويت وتسمى بالإنكليزية Dearborn.

وقالت صحيفة “بوليتيكو” إن مدينة ديربورن بولاية ميشيغان عملت على تكثيف وجود شرطتها رداً على تداعيات مقال رأي وصف المدينة، التي تضم أعلى عدد من السكان المسلمين في البلاد، بأنها “عاصمة الجهاد في أمريكا”.

وغرد رئيس بلدية ديربورن المسلم عبد الله حمود بأن شرطة المدينة عززت الإجراءات الأمنية في أماكن العبادة ونقاط البنية التحتية الرئيسية كـ “نتيجة مباشرة” للمقال الذي كتب.

Effective immediately – Dearborn police will ramp up its presence across all places of worship and major infrastructure points.

This is a direct result of the inflammatory @WSJ opinion piece that has led to an alarming increase in bigoted and Islamophobic rhetoric online…

— Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) February 3, 2024