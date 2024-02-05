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ياسمين عبدالعزيز تطل من الحرم المكي بعد انفصالها عن أحمد العوضي -صور

بقلم
ياسمين عبدالعزيز تطل من الحرم المكي بعد انفاصلها عن أحمد العوضي -صور

وطن- نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بإنستغرام مجموعة صور ومقاطع فيديو لأول مرة منذ طلاقها من الممثل أحمد العوضي.

وظهرت الممثلة المصرية داخل الحرم المكي وهي تؤدي مناسك العمرة.

وبدت ياسمين عبدالعزيز حزينة، ما أثار جدلا بين متابعيها.

ياسمين عبدالعزيز داخل الحرم المكي
ياسمين عبدالعزيز داخل الحرم المكي

وقال عدد منهم إنهت مازالت متاثرة بطلاقها من العوضي بعد زواج دام ثلاث سنوات بعد قصة حب.

فيما أشار آخرون إلى أن ملامحها عادية، فهي داخل الحرم المكي ولكل مكان حرمته.

ياسمين عبدالعزيز داخل الحرم المكي
ياسمين عبدالعزيز داخل الحرم المكي

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أعلنت عن انفصالها بشكل رسمي عن أحمد العوضي.

وقالت في منشور عبر صفحات االتواصل الاجتماعي: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

أحلى مكان في العالم

وكانت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز قد أدت مناسك العمرة في السنة الماضية.

ونشرت صوراً ومقاطع فيديو في منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستغرام”.

وظهرت وهي على متن الطائرة في طريقها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة وترتدي حجاباً أبيض.

وأرفقت ياسمين عبد العزيز منشورها بتعليق، قالت فيه: “ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب.. أحلى مكان في العالم”.

 

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الجمهور يتفاعل مع صور ياسمين عبد العزيز

ولاقت الصور التي شاركتها ياسمين عبد العزيز وهي ترتدي الحجاب تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

وتضمّنت التعليقات رسائل إيجابية من قبيل: “ربنا يتقبل حبيبتي”، “ما شاء الله قمر”، “ربنا يحفظك”، “ربنا يهديك وينور بصيرتك”.

ودعا الجمهور ياسمين عبد العزيز إلى التفكير جدّياً في ارتداء الحجاب طاعة للرحمن ومثلما أمرنا النص القرآني.

وسبق للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الظهور على السوشيال ميديا في أكتوبر 2022 وهي ترتدي الحجاب، ولم تكشف عن المكان الذي التقطت فيه الصور.

 

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Une publication partagée par Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

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