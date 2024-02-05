وكالة يمنية رسمية تتبرأ من منصب مختار الرحبي والأخير يرد: “خبر يائس من مصدر مجهول”

وطن – رد الإعلامي اليمني مختار الرحبي الذي يعرف نفسه مستشار وزير الإعلام والسكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية على ما أوردته وكالة سبأ اليمنية الرسمية في أنه لا ينتمي لأي صفة وظيفية عليا في الحكومة اليمنية.

ونشرت وكالة سبأ تقريراً نقلت فيه عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قولها إن مختار الرحبي ينتحل صفة مستشار وزير الإعلام وسكرتير الرئاسة ولا علاقة لها بأي صفة وظيفية عليا من ذلك.

وذكرت الوكالة أن الرئاسة والحكومة اليمنية سبق وحذرت وسائل الإعلام، والجهات الاعتبارية من التعامل مع الرحبي الذي يقدم نفسه “كذباً” سكرتيراً صحفياً سابقاً للرئاسة اليمنية.

وأكد المصدر أنه “لا يوجد هذا التوصيف في الأصل ضمن الهيكل الوظيفي لرئاسة الجمهورية”.

مختار الرحبي يرد على بيان وكالة سبأ

ورد مختار الرحبي على بيان وكالة سبأ بتغريدة وصور تظهر قرار تعيينه عام 2017 في هذه المناصب.

وقال الرحبي في تغريدة له على منصة إكس: “من يفهم الفاشل معين عبدالملك (رئيس الوزراء في اليمن) أني معين بقرار جمهوري رئاسي من الرئيس عبدربه منصور هادي”.

من يفهم الفاشل معين عبدالملك اني معين بقرار جمهوري رئاسي من الرئيس عبدربه منصور هادي ولا يمكن أن يتم إنهاء عملي أو صفتي بخبر بائس من مصدر مجهول في وكالة سبأ .#مختار_الرحبي #اليمن pic.twitter.com/MA9IbGHQLC — مختار الرحبي (@alrahbi5) February 5, 2024

وأكد من يصف نفسه مستشار وزير الإعلام في اليمن أنه: “لا يمكن أن يتم إنهاء عمله أو صفته بخبر بائس من مصدر مجهول في وكالة سبأ” حسب وصفه.

ما سبب بيان التبرأ من مختار الرحبي؟

وأشارت وسائل إعلام مثل موقع المشهد اليمني إلى أن سبب تبرأ الحكومة المينية من مختار الرحبي إعلان حوثيته ودعمه للجماعة الإيرانية عبر قناة المهرية التي يديرها وتحويلها إلى داعمة لهذه الميليشيا.

وكتب مدير قناة المهرية أسامة قائد عن ذلك بتغريدة له على منصة إكس: “بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص نصرة غزة وتطورات البحر الأحمر، وكالة سبأ الرسمية تنقل عن مصدر حكومي، أجبن من أن يفصح عن هويته، أن مختار الرحبي انتحل صفة مستشار وزير الإعلام”.

بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص نصرة غزة وتطورات البحر الأحمر، وكالة سبأ الرسمية تنقل عن مصدر حكومي، أجبن من أن يفصح عن هويته، أن مختار الرحبي @alrahbi5 انتحل صفة مستشار وزير الإعلام.. إذا كان الأمر كذلك، فمعمر الإرياني، انتحل صفة وزير الإعلام، وبن دغر انتحل صفة رئيس الوزراء، وهادي… pic.twitter.com/hzQWxmFfm9 — أسامة قائد (@Osama_Qaed) February 5, 2024

وعلق “قائد”: “إذا كان الأمر كذلك، فمعمر الإرياني، انتحل صفة وزير الإعلام، وبن دغر انتحل صفة رئيس الوزراء، وهادي انتحل صفة رئيس الجمهورية.. هنستهبل؟!”.

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وكتب الإعلامي والناشط الحقوقي مجدي عقبة عن ذلك: “وكالة سبأ التابعة لشرعية الفنادق تنشر تصريحا منسوبا لمصدر رسمي في حكومة الشرعية ينفي فيه أن يكون مختار الرحبي يحمل أي صفة رسمية في حكومة الفنادق”.

وكالة سبأ التابعة لشرعية الفنادق تنشر تصريحا منسوبا لمصدر رسمي في حكومة الشرعية ينفي فيه أن يكون مختار الرحبي يحمل أي صفة رسمية في حكومة الفنادق.

اقترح أن يصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قرارا بتعيين مختار الرحبي مستشارا إعلاميا لوزير الإعلام بحكومة صنعاءوأن ينشر الخبر بوكالة سبأ — مجدي عُقبة (@MAGDIOQBAH1459) February 5, 2024

وأضاف عقبة معلقاً: “اقترح أن يصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قرارا بتعيين مختار الرحبي مستشارا إعلاميا لوزير الإعلام بحكومة صنعاءوأن ينشر الخبر بوكالة سبأ”.