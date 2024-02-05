وائل الدحدوح يودع والدته بكلمات مبكية بعد وفاتها في قطاع غزة

وطن – كتب مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، كلمات مؤثرة لنعي والدته التي وافتها المنية في القطاع.

وقال وائل الدحدوح عبر حسابه على منصة “إكس“: “لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون .. فما أصعب أن تتكالب الهموم والأوجاع والأحزان على قلب المرء وحياته دفعة واحدة وما أصعب أن يكون من بين ذلك أوجاع الفقد التي تتناوشنا من كل جانب في عام الحزن”.

وأضاف: “اليوم فقدنا باباً من أبواب الجنة وخسرنا قلبا كان يلهج لنا وللمسلمين بالدعاء صباح مساء .. فقدنا حبيبتي أمي نظيرة المرأة الصالحة الصالحة المؤمنة المؤمنة الطيبة الطيبة الحنونة الحنونة فقدنا من لا يعرف الحقد ولا الحسد ولا الغل ولا الكره طريقاً إلى قلبها ولا يعرف القيل والقال طريقاً إلى لسانها”.

لانقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون

فما أصعب أن تتكالب الهموم والأوجاع والأحزان على قلب المرء وحياته دفعة واحدة وما أصعب أن يكون من بين ذلك أوجاع الفقد التي تتناوشنا من كل جانب في عام الحزن .. اليوم فقدنا باباً من أبواب الجنة وخسرنا قلبا كان يلهج لنا وللمسلمين… — وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) February 5, 2024

وتابع: “فقدنا ملاكاً على هيئة بشر. فقدنا من أمضت عقوداً من العمر في التعب والشقاء والكبد والحزن والفقد والفقر بصبر وإيمان ورضى عمّر قلبها بكل المعاني الطيبة والجميلة .. ُحرمنا نظرة الوداع وقُبلة الوداع وشُحنة تحسس جسدها الطاهر بسبب البعد والغربة والإصابة”.

وزاد الدحدوح: “واحدة من خنساوات فلسطين كافحت منذ نعومة أظافرها وجاهدت ورابطت وربّت الشهداء والجرحى والمعتقلين في سجون الاحتلال .. أنجبت لفلسطين ستة عشر ولدا وبنتا بقي لها منهم احد عشر اثنان من الخمسة استشهدا في ميادين الوغى”.

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وختم قائلا: “رحمك الله يا امي يا مهجة روحي وبلسم قلبي وسكينة نفسي وبركة الحياة وجمالها والله أرجو أن تجتمعي مع أحبائك من العائلة في فردوس رب العالمين حبيبك حمزة وحبيتك أم حمزة وحبيبك محمود ودلوعتك شام وكل الشهداء .. أما نحن فسوف نتصبر ونتجلد على هذا الفقد وعلى هذه الحياة بحلوها ومرها بحول الله وقوته ولطفه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة والدة وائل الدحدوح

وتوفيت والدة وائل الدحدوح، مساء الأحد، في قطاع غزة، جراء أزمة صحية ألمت بها.

جاء ذلك في وقت يخضع فيه وائل الدحدوح للعلاج في العاصمة القطرية الدوحة من إصابة خطيرة لحقت بيده اليمنى أثناء تغطيته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.