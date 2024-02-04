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سبب وفاة والدة وائل الدحدوح.. عام الحزن لمراسل الجزيرة (شاهد)

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وفاة والدة وائل الدحدوح بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية دقيقة استغرقت 9 ساعات

وطن – توفيت مساء اليوم، الأحد 4 فبراير، والدة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في غزة، وذلك أثناء تواجدها في القطاع المحاصر دون ورود تفاصيل عن ظروف وملابسات الوفاة.

ويأتي هذا الخبر المحزن بعد يوم من خضوع ابنها وائل الدحدوح لعملية جراحية في أحد المشافي بالعاصمة القطرية الدوحة، استغرقت 9 ساعات.

وفاة والدة وائل الدحدوح

وكتبت “مها مصطفى” إحدى أفراد عائلة الدحدوح على حسابها الشخصي في “فيس بوك: “البقاء لله وحده.. ننعى وفاة الحاجة أم محمد الدحدوح، والدة الأستاذ وائل الدحدوح والحاج كامل الدحدوح”.

وفيما لم تعرف ظروف وفاة والدة وائل الدحدوح، استعاد نشطاء ما كان مراسل الجزيرة قد قاله في وقت سابق، إن “إسرائيل تريد استهدافي وتصفيتي عمدًا، وكل ما جرى يؤكد ذلك فقد بدأوا بالأسرة ثم المنزل ثم المكتب ثم استهدافي ونجاتي ثم استهداف نجلي حمزة.”

وبينما لم يكشف عن سبب وفاة والدة وائل الدحدوح خاصة في ظل عمليات القصف العشوائي المتكررة لقطاع غزة من قبل الاحتلال، يرجح أن تكون وفاتها طبيعية جراء المرض وتقدم السن.

حيث لم يعلن أي أحد من عائلة الدحدوح أو أي وسيلة إعلام فلسطينية، أن تكون والدة مراسل الجزيرة الذي يتواجد الآن في قطر للعلاج، قد ماتت جراء قصف إسرائيلي.

عام الحزن لوائل الدحدوح

وتفاعل رواد ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع الخبر المفجع لوفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح الذي تحول إلى أيقونة من أيقونات فلسطين في صبره وثباته وتغلبه على المأساة ، متمنين للراحلة الرحمة والغفران ولابنها الصبر والسلوان.

وعلق الشيخ “جهاد حلس”:”هذا عام الحزن يا أبا حمزة فلتصبر ولتحتسب فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب !!”

وعقب “عبد الرب صالح الأصبحي” بنبرة داعية: “نسأل الله لها ولجميع شهداء غزة وفلسطين الرحمة والقبول وان يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة”.

تعليق "عميد ركن"
تعليق “عميد ركن”

يشار إلى أن وائل الدحدوح فقد زوجته وعدد من أبنائه في قصف إسرائيلي، كما استهدف جيش الاحتلال سابقا الدحدوح ومصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، ما أدى لاستشهاد أبو دقة وإصابة الدحدوح.

وبوساطة قطرية، تمكن الدحدوح من الخروج من قطاع غزة متجها إلى الدوحة في رحلة علاجية، ويرافقه عدد من أفراد أسرته.

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وفاة والدة وائل الدحدوح بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية دقيقة استغرقت 9 ساعات

سبب وفاة والدة وائل الدحدوح.. عام الحزن لمراسل الجزيرة (شاهد)

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