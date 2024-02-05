هل تسعى طهران لهدف سري؟.. المعلومات المعلنة عن مفاعل إيران النووي الجديد

وطن – قالت إيران اليوم الاثنين، إنها بدأت ببناء مفاعل أبحاث نووي جديد في أصفهان، بعد أيام من إعلانها أنها تبني مجمعا لمحطات الطاقة النووية جنوب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، عن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي قوله، إن بلاده بدأت بإنشاء مجمع محطات للطاقة النووية في سيريك، على مضيق هرمز، يضم أربع محطات فردية بقدرة إنتاجية مجمعة تبلغ 5000 ميغاوات.

ووفق وكالة “مهر للأنباء” الإيرانية قال “إسلامي” إن عملية تصميم وبناء المفاعلات تحتاج إلى بعض الدراسات التفصيلية والإعداد وتصميم المعدات، مضيفاً أن خطط إنشاء المفاعل الجديد في أصفهان بدأت العام الماضي.

وقال إن المرحلة الثانية من المشروع بدأت، الاثنين، بصب الخرسانة لأساس المفاعل.

وحدة شبه صناعية

وذكر الموقع الإلكتروني لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إسلامي افتتح أيضاً وحدة شبه صناعية في الموقع لإنتاج سداسي فلوريد التيلوريوم.

وزعم أن الوحدة، التي تم الانتهاء منها خلال عام، كانت جزءاً من سلسلة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في البلاد. وقال إن إنتاج غاز سداسي فلوريد لأي نظير كان جزءاً مهماً من العملية.

وفقًا لرئيس AEOI، يتم إنشاء مفاعل الأبحاث لإنشاء مصدر “نيوتروني” قوي ذو تدفق نيوتروني عالي لمجموعة متنوعة من التطبيقات.

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20 ألف ميغاوات

وقال إسلامي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى مركز الأبحاث النووية في أصفهان باعتباره أحد المرافق المخصصة لأهداف التدريب، مضيفا أن إيران تستخدم المركز لمساعدة المراكز الأكاديمية الإيرانية وتدريب الموارد البشرية.

وبحسب قوله فإن إيران تنوي الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 20 ألف ميغاوات من الطاقة النووية” بحلول عام 2041.

وتمتلك خمس دول فقط – الصين، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا – حالياً أكثر من 20 ألف ميجاوات من القدرة النووية المركبة.

مصدر نيوتروني قوي

ووفق موقع scmp يضم مركز أصفهان للأبحاث النووية في وسط إيران بالفعل ثلاثة مفاعلات، وقالت الوكالة إن مفاعل الأبحاث الجديد الذي تبلغ طاقته 10 ميغاوات يجري بناؤه لإنشاء مصدر نيوتروني قوي.

وأضافت أنه سيكون له مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك اختبارات الوقود والمواد النووية وإنتاج النظائر المشعة الصناعية والمستحضرات الصيدلانية المشعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه يتوقع أن تعمل محطات سيريك بكامل طاقتها بحلول 2031. ولدى إيران حالياً محطة نووية واحدة في الخدمة في بوشهر قادرة على إنتاج 3000 ميغاوات.

انتقادات دولية

وتخضع طهران لعقوبات أمريكية قاسية منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي التاريخي الذي منح إيران تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية المصممة لمنعها من تطوير رأس حربي نووي.

ولطالما كان البرنامج النووي الإيراني موضوع انتقادات دولية، مع قلق واسع النطاق من الخبراء خارج البلاد من أن البرنامج النووي المدني الإيراني يستخدم كجزء من جهد سري لبناء أسلحة نووية.

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إنكار وسعي

ودأبت إيران على إنكار أي طموح لها لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، وأصرت على أن أنشطتها سلمية بالكامل.

وتمتلك إيران حالياً محطة واحدة فقط عاملة للطاقة النووية في مدينة بوشهر الساحلية، والتي تم بناؤها في البداية في السبعينيات بمساعدة شركات ألمانية وتم الانتهاء منها لاحقًا بمساعدة روسية.

وفي يناير/كانون الثاني، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن أسفه لأن إيران “تقيد” تعاونها مع الوكالة، ووصف الوضع النووي الإيراني بأنه “محبط”.