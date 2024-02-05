موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية والتشكيلة في نصف نهائي كأس آسيا 2023

وطن- تترقب جماهير الكرة العربية في كل مكان، موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في قمة منافسات دور نصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر، على ميدان ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وستبدأ مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية بصافرة حكم المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر والأردن ولبنان وسوريا.

موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية

بينما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

📸 | منتخب النشامى ينهي تحضيراته للقاء كوريا الجنوبية بـ نصف نهائي كأس آسيا 🇯🇴 التفاصيل: https://t.co/PfYh3jARJ6 📱حمل تطبيق الاتحاد الأردني لكرة القدم الآن للآيفون : https://t.co/llNe1W31sN

للأندرويد: https://t.co/OTe83MmH4B#معك_يالنشمي pic.twitter.com/kdlppQwgbj — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 5, 2024

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الرابعة مساءً.

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القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية

ومن المقرر أن تبث مجريات المباراة بين كلا المنتخبين على شبكة قنوات (beIN Sports Asian) الرياضية القطرية.

يا باعث المجد في التاريخ والكتب 🇯🇴#معك_يالنشمي pic.twitter.com/32eVuWFKPy — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 4, 2024

كما وستنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، على قناة (beIN Sports Asian Cup 1)، بتردد 12188، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة نشامى الأردن ضد كوريا الجنوبية

وسيلعب المدرب المغربي الحسين عموتة، المباراة الصعبة أمام كوريا الجنوبية، للمنافسة على الوصول إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

دفاع نشامى الأردن: سامي العجالين، يزن أبو العرب، عبد الله النسيب.

خط الوسط: محمود المرضي، عايد، نزار آل رشدان، حداد.

مركز الهجوم: موسى التعمري، علي علوان، يزن النعيمات.

وكان منتخب نشامى الأردن قد فرض التعادل الإيجابي أمام كوريا الجنوبية بهدفين لكليهما في منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023 قطر.

وتأهل منتخب الأردن النشامى لأول مرة في تاريخه لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023، بعد فوزه على طاجيكستان بهدف نظيف دون مقابل في دور ال8.