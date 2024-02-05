مشاهد تمزق القلب لفلسطيني يلوح بقدمه تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية بغزة

وطن – أظهرت لقطات مصورة، مشاهد مأساوية لفلسطيني يناشد إنقاذه من تحت أنقـاض بيته المدمر جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وبينما لم يكن يظهر منه إلا قدمه وهو يلوّح بها، شوهد مواطن فلسطيني وهو يستغيث من أجل انتشاله من تحت الأنقاض.

لم تظهر منه إلا قدمه.. فلسطيني يناشد إنقاذه من تحت أنقـ ـاض بيته المدمر بغارة إسرائيلية على قطاع غزة pic.twitter.com/ogdgIUDxZN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 4, 2024

وشوهد في مقطع الفيديو، طفل يبدو أنه جرى إنقاذه جراء الغارة الإسرائيلية المدمرة، التي تأتي في خضم حرب همجية يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.

حصيلة شهداء الحرب على غزة

ومع استمرار الحرب على غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، في إحصائية الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيدًا و66.630 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

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30 شهيدًا في دير البلح بمناطق زعم الاحتلال أنها آمنة

فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال الـ24 ساعة الماضية 30 شهيداً في منطقة دير البلح في الوقت الذي ادعى أنها منطقة آمنة، وكان قد دعا المواطنين إلى اللجوء ثم ارتكب فيها مجزرة مُروّعة.

جاء ذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي، بأن جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين الآمنة بالقصف المباشر من الطائرات الحربية كما قام بقصف مسجد في نفس المنطقة، مما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء.

المسؤولون عن المجزرة

وأضاف: “نحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن هذه المجزرة المروعة وعن الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني”.

وتابع: “كما نحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً نتيجة استمرار هذه المجازر والجرائم ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني وضد كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه المجازر، وكذلك رفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة”.