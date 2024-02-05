ما السر وراء إجبار إيلون ماسك كبار موظفيه على تعاطي المخدرات معه؟

وطن – فجرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مفاجأة صادمة بشأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، واتهمته بأنه يمارس ضغوطا على موظفيه بالشركات العالمية التي يملكها (سبيس إكس وتسلا ومنصة إكس)، لتعاطي المخدرات معه.

تقرير “وول ستريت” اتهم ماسك بأنه خلق بيئة عمل تقوم على ثقافة الضغط بين أصدقائه وشركائه في العمل، ما شجعهم على تعاطي المخدرات معه.

إيلون ماسك مارس هذه الضغوط على أعضاء مجلس إدارة ومديري شركاته المتعددة، ما دفع هؤلاء إما إلى المشاركة أو تمكين تعاطيه المخدرات من أجل البقاء بالقرب من الملياردير الأمريكي.

إيلون ماسك وتعاطي المخدرات

تقرير “وول ستريت جورنال” زعم أيضا أن ماسك شوهد في حفلات خلال السنوات الأخيرة وهو يتعاطى الكيتامين عبر بخاخ الأنف، ويتناول عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت من زجاجة المياه.

وكانت هناك مخاوف بشأن حجم تعاطي ماسك للمخدرات بشكل غير قانوني، وقد أكدت مصادر مطلعة على الأمر أنه تناول المخدرات مع بعض أعضاء مجلس إدارة «تسلا».

وقالت المصادر إن بعض مسؤولي «تسلا» والعديد من أصدقاء ماسك شعروا أنه يتعين عليهم تناول المخدرات غير المشروعة معه «خوفاً من فكرة أنه قد ينزعج إن لم يفعلوا ذلك».

وتعرضت العلاقة بين ماسك ومديريه لانتقادات شديدة من قبل قاضية في ولاية ديلاور الأميركية هذا الأسبوع، حيث أصدرت القاضية حكماً بأن حزمة المكافآت والتعويضات، التي حصل عليها الملياردير الأميركي بقيمة 56 مليار دولار من «تسلا»، غير عادلة.

مشيرة إلى أن ماسك مارس نفوذاً هائلاً خلف الأبواب المغلقة، أثناء وضع خطة توزيع أسهم الشركة في عام 2018، بطريقة تُشكّك في نزاهة العملية.

اقرأ أيضا:

ولم يستجب ماسك ومحاميه أليكس سبيرو لطلبات “وول ستريت جورنال” للتعليق.

وذكرت الصحيفة الشهر الماضي أن ماسك استخدم عقار “إل إس دي” وهو من المهلوسات القوية التي تؤثر على العقل، والكوكايين، ومنشط الـ”إكستاسي” المشتق من الأمفيتامين، الذي يُسمى أيضاً “حبوب النشوة”، وغيرها خلال حفلات خاصة حول العالم.

اقرأ أيضا:

ماسك يرد

من جانبه رد إيلون ماسك عبر منصته “إكس” على تقرير الصحيفة، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بالمنصة: “مهما كنت أفعله، فمن الواضح أنني يجب أن أستمر في القيام به!”. مشيرًا إلى أن شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” هما شركتا السيارات والفضاء الأكثر قيمة في العالم.

وتابع: “إذا ساعدت المخدرات بالفعل في تحسين إنتاجيتي الصافية بمرور الوقت، فسوف أتناولها بالتأكيد!”

ويشار إلى أن إيلون ماسك يشرف على ست شركات: “تسلا”، و”سبايس إكس”، ومنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي ـ تويتر سابقا ـ، ومشروع حفر الأنفاق “The Boring”، مطور زراعة الدماغ “نيورالينك”، وشركة الذكاء الاصطناعي “xAI”.