إيلون ماسك في رسالة شديدة اللهجة لموظفي “تويتر”.. إما العمل الشاق أو المغادرة فوراً!

- Advertisement -

وطن- في رسالة بريد إلكتروني لجميع الموظفين، قال الملياردير الأمريكي والمالك الجديد لشركة التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الموظفين يجب أن يوافقوا على التعهد بالعمل لساعات طويلة إذا أرادوا البقاء.

وقال إن أولئك الذين لا يوقعون قبل الساعة 10 مساءً سيغادرون مع مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

وكتب “ماسك” في رسالته إن تويتر “سيحتاج إلى أن يكون متشددًا للغاية” لتحقيق النجاح. وكتب “هذا يعني العمل لساعات طويلة بكثافة عالية”. “فقط الأداء الاستثنائي سيشكل درجة النجاح”، وذلك وفقا لما نقلته “ديلي ميل” البريطانية.

شكر الموظفين مهما كان قرارهم

- Advertisement -

وبحسب الصحيفة، فقد تم إخبار الموظفين أنهم بحاجة إلى النقر على رابط التسجيل بحلول اليوم إذا كانوا يريدون أن يكونوا “جزءًا من تويتر الجديد”. وأضاف: “مهما كان القرار الذي تتخذه، أشكركم على جهودكم لإنجاح تويتر”.

كما أعطى “ماسك” أقوى تلميح حتى الآن بأنه يبحث عن شخص ما لإدارة العمل على المدى الطويل.

ماسك سيقلل وقته في تويتر عقب إعادة تنظيم الشركة

وفي محكمة في ولاية ديلاوير حيث يدافع عن حزمة رواتب تسلا البالغة 47 مليار جنيه إسترليني، قال: “ هناك نشاط أولي مطلوب بعد الاستحواذ لإعادة تنظيم الشركة..لكن بعد ذلك أتوقع تقليل وقتي في توييتر”.

- Advertisement -

يشتهر “ماسك” بحسب الصحيفة بأخلاقيات العمل التي لا هوادة فيها، حيث يقول الموظفون في شركة تسلا لصناعة السيارات إنه يمكن أن يكون مصدر إلهام، لكنه يرهق أولئك الذين لا يستطيعون المواكبة.

ويعكس ذلك تصميمه على تغيير موقع تويتر، حيث أقال نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 وأنهى من العمل من المنزل بعد صفقة بقيمة 38 مليار جنيه إسترليني قبل أسبوعين.

وقال ماسك إنه اضطر إلى التخفيض لأنه كان يخسر 3.5 مليون جنيه إسترليني في اليوم ، وألقى باللوم على “المجموعات الناشطة التي تضغط على المعلنين” على “الانخفاض الهائل في الإيرادات، في حين استقال مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين بعد شرائه.