ماذا تعرف عن “التنظيف الهوسي” الترند الذي اجتاح “تيك توك”؟

وطن- أطلق نشطاء على تطبيق “تيك توك” على الرغبة المفاجئة في التنظيف اسم “التنظيف الهوسي”.

وقد اجتاح هذا الترند “تيك توك” بشكل واسع وجنوني مؤخرا. وشارك فيه آلاف من مستخدمي التطبيق.

ونشر العديد مقاطع فيديو وهم يقومون بتنظيف الخزانات وينظفون المطبخ، واصفين ذلك بـ “التنظيف الهوسي”.

فما هو التنظيف الهوسي؟

التنظيف الهوسي، المعروف أيضًا باسم الهوس بالتنظيف أو النظافة، هو حالة يشعر فيها الشخص بحاجة ملحة ومستمرة للتنظيف أو الحفاظ على النظام والنظافة بشكل مفرط.

هذا السلوك يمكن أن يكون عرضًا لاضطراب الوسواس القهري (OCD) أو غيره من القلق أو اضطرابات الصحة النفسية.

أعراض التنظيف الهوسي

للتنظيف الهوسي عدة أعراض ابرزها:

الحاجة المستمرة للتنظيف أو الغسل: قضاء ساعات طويلة في التنظيف اليومي، حتى عندما يكون المنزل أو البيئة نظيفة بالفعل.

قضاء ساعات طويلة في التنظيف اليومي، حتى عندما يكون المنزل أو البيئة نظيفة بالفعل. القلق الشديد حول الجراثيم أو الأوساخ: الخوف المفرط من التلوث يؤدي إلى تجنب المواقف التي قد يُعتبر فيها تعرضهم للجراثيم ممكنًا.

الخوف المفرط من التلوث يؤدي إلى تجنب المواقف التي قد يُعتبر فيها تعرضهم للجراثيم ممكنًا. تكرار السلوكيات أو الطقوس: مثل غسل اليدين مرارًا وتكرارًا أو التنظيف الشديد للأسطح.

تأثير التنظيف الهوسي على الشخص

يمكن أن يؤثر التنظيف الهوسي بشكل كبير وسلبي على حياة الشخص.

هذه التأثيرات تشمل جوانب عدة من الحياة اليومية والرفاهية العامة، وتتضمن:

التأثير النفسي والعاطفي: الأشخاص الذين يعانون من التنظيف الهوسي قد يواجهون مستويات عالية من القلق والتوتر، خاصةً حول موضوع النظافة والتلوث.

هذا القلق المستمر يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالإحباط والعجز.

العلاقات الشخصية: الحاجة المستمرة للتنظيف يمكن أن تؤدي إلى الاحتكاك مع أفراد الأسرة والأصدقاء، مما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وتدهور العلاقات.

الحاجة المستمرة للتنظيف يمكن أن تؤدي إلى الاحتكاك مع أفراد الأسرة والأصدقاء، مما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وتدهور العلاقات. الأداء الوظيفي: الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في التنظيف قد يجدون صعوبة في الحفاظ على مستويات الإنتاجية في العمل أو حتى الحفاظ على وظيفة.

الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في التنظيف قد يجدون صعوبة في الحفاظ على مستويات الإنتاجية في العمل أو حتى الحفاظ على وظيفة. الصحة الجسدية: التنظيف المفرط، خاصةً غسل اليدين أو استخدام المواد الكيميائية القوية، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جلدية وغيرها من المشاكل الصحية.

التنظيف المفرط، خاصةً غسل اليدين أو استخدام المواد الكيميائية القوية، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جلدية وغيرها من المشاكل الصحية. الأنشطة اليومية: السلوكيات التنظيفية تستهلك وقتًا كبيرًا وتؤثر على العمل، العلاقات الاجتماعية، والأنشطة اليومية.

هل ترند تيك توك تنظيف هوسي؟

بينما يعتقد البعض أن هذا تصنيف خطير أطلق على سلوك عادي نسبيا.

ويحذر الخبراء من أن مصطلح “التنظيف الهوسي”، قد يكون “غير مناسب”، موضحين أنه على الرغم من أن نوبات التنظيف المكثفة هي سلوكيات شائعة بين الأشخاص الذين يعانون من الهوس.

إلا أنها تستمر لفترة أطول بكثير من بضع ساعات، ولا تتم بسبب الملل ويمكن أن يتبعها اكتئاب حاد يمكن أن يستمر من أسابيع إلى أشهر، على عكس الترند الذي اجتاح تطبيق “تيك توك”.

من الطبيعي أن تؤثر هذه السلوكات سلبًا على حياة الشخص، ومن المهم طلب المساعدة الطبية.

طبيب الصحة النفسية يمكن أن يقدم تقييمًا دقيقًا ويوصي بالعلاج المناسب، الذي قد يشمل العلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، وفي بعض الحالات، الأدوية للمساعدة في إدارة القلق والأعراض القهرية.

التعرف على هذه الحالة وطلب المساعدة خطوة مهمة نحو التعافي واستعادة السيطرة على الحياة اليومية.