“كمين القسام الناري” يحول دبابات الاحتلال وآلياته “لخردة” في لمح البصر

وطن – بثت كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحماس ـ مشاهد جديدة، الاثنين، قالت إنها لمعارك ضارية خاضتها بمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع خان يونس، التي يعتبرها الاحتلال عاصمة حماس.

وفي اليوم 122 للحرب خاض مقاتلو المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال في محاور عدة بمدينتي خان يونس وغزة، وكبدوهم خسائر فادحة بالعتاد والجنود.

وأظهر مقطع فيديو رصدته”وطن” مهاجمة مقاومي كتائب القسام رتل آليات صهيونية بالعبوات الناسفة وقذائف “الياسين 105”.

كمين القسام الناري

وبدا في أحد المشاهد مقاوم يقطع شارعاً ثم يقوم بعمل حفرة في الأرض لزرع عبوة في منتصف الطريق، ويسمع صوت مقاوم آخر وهو يقول:”نقوم الآن بعمل كمين ناري محكم بإذن الله على خط سير دبابات”.

وأضاف:” بإذن الله سنجعل هذه الأرض ناراً على دباباتهم وجرافاتهم”.

وأظهر مشهد آخر التقط من سطح أحد المباني الدبابة وهي تتقدم في الشارع ذاته ثم ترى وقد تحولت إلى كتلة من النيران والدخان الأسود، وارتج المكان لأجزائها التي تبعثرت.

وبدا مقاوم وهو يسدد سلاحه داخل مكان بدا محل خياطة، ويتم تحديد دبابة في الشارع بالمثلث الأحمر المقلوب، وفي لحظة تتحول إلى مصير سابقتها بقذيفة الياسين 105.

القسام تنشر مقطع فيديو يوضح كميناً أعده مقاتلوها وتفجير عدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/JExloOAotU — TRT عربي (@TRTArabi) February 5, 2024

آثار الجنود القتلى

وظهر في مشهد تال آثار استهداف رتل الآليات ومنها صناديق ذخيرة لم تنفجر وحقيبة عسكرية تحمل على الظهر، واسطوانات لم تنفجر، كما بدا جنزير إحدى الدبابات وقد قطع وأجزاء أخرى منها تبعثرت في المكان.

ويتم رصد دبابة وتحديدها كهدف وفجأة يتم تحويلها إلى كتلة مشتعلة من اللهب وسط صيحات “الله أكبر”. ومن داخل ممر ضيق يتم رصد جرافة إسرائيلية تمر من الشارع ويتم تحويلها إلى مصير سابقاتها في لمح البصر.

ومن أعلى أحد المباني يرصد مقاوم دبابة متوقفة ويتم تحويلها إلى خردة محترقة في لحظات قليلة، كما يتم رصد دبابة متوقفة عند تقاطع شوارع من داخل مكان مهجور ثم ينسحب الرامي وهو يصيح “الله أكبر”.

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قنابل مقذوفة مضادة للأفراد

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت اليوم الاثنين، أنها استهدفت جنود من جيش الاحتلال بالقنابل المقذوفة المضادة للأفراد في محاور التقدم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت سرايا القدس في بيان تناقلته وسائل إعلام فلسطينية أن مجاهديها قصفوا برشقات صاروخية وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة.