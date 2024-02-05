حسن الهيدوس يقترب من رقم العُماني أحمد مبارك ويهدد رقم أحمد حسن

وطن – بعد تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023، عقب فوزه على منتخب أوزبكستان توجهت الأنظار تجاه قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس الذي قاد العنابي لهذا الإنجاز الكبير.

وتخطى حسن الهيدوس رقم ليونيل ميسي، وسيرجيو راموس في عدد المشاركات الدولية،عقب مشاركته مع العنابي أمام أوزبكستان.

𝟲 / حسن الهيدوس 🇶🇦 أصبح سادس أكثر 🔝

لاعب شارك في مُباريات دوليّة بـ[181] مُباراة

مُتجاوزًا ليونيل ميسي & سيرجيو راموس [180]. pic.twitter.com/95hT4y20pq — عبدالرحمن السالمي 📊 #14🏆 (@3bood1927) February 5, 2024

ليصبح رصيد “الهيدوس” صاحب الـ33 عاما، في عدد المشاركات الدولية، 181 في المركز الخامس منفردا، مقابل 180 لصالح ليونيل ميسي مع الأرجنتين.

الهيدوس يهدد رقم أحمد حسن

ودخل قائد المنتخب القطري في المنافسة ضمن الأكثر مشاركة مع منتخب بلادهم، حيث يمكن للهيدوس تقاسم المركز الرابع مع العماني أحمد مبارك، في حالة قيادته منتخب بلاده لنهائي كأس آسيا، ليتعادل برصيد 183 مباراة، ويهدد المصري أحمد حسن، العميد السابق برصيد 184 مباراة.

فيما يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارة عميد لاعبي العالم برصيد 205 مباريات، ليكون حسن الهيدوس على بعد 24 مباراة منه.

كما أصبح حسن الهيدوس ثاني هدافين المنتخب القطري تاريخياً بعد هدفه ضد أوزبكستان، معادلاً منصور مفتاح بـ41 هدفا.

• اصبح قائدنا حسن الهيدوس سادس اكثر اللاعبين في العالم مشاركة دولياً ب 181 مباراة والاكثر بين لاعبي كاس اسيا 2023 • اصبح حسن الهيدوس ثاني هدافين المنتخب تاريخياً بعد هدفه ضد اوزباكستان معادلاً منصور مفتاح ب 41 هدف • سجل ثلاث اهداف في النسخة الحالية حتى الان 🔥🔥 pic.twitter.com/l094m5ACBL — مدرج السد 🏁 (@MDRJALSADD) February 4, 2024

الهيدوس توج بعدة جوائز محلية، وقاد المنتخب القطري للفوز ببطولة كأس آسيا لعام 2019، كما قاده للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

نشأ الهيدوس محبًا لكرة التنس ولعبها في طفولته، وكان أصدقاؤه في التنس مهتمين بكرة القدم فدعوه مرة للعب معهم، فظهرت مهارات الهيدوس في كرة القدم وانتقل شغفه إليها، وعدل عن لعبة التنس إلى كرة القدم.

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ولأدائه المتميز لعب الهيدروس مع السد الذي يعد من أشهر النوادي القطرية في سن الثامنة، وترقى في المستويات حتى وصل إلى الفريق الأول في سن السابعة عشرة. حصل على الدعم والتوجيه في وقت مبكر من جفال راشد الكواري.

ويعزو الهيدوس الفضل في مهارته الكروية إلى نادي السد الذي أمضى فيه معظم وقته منذ طفولته.

📰 الراية الرياضية: ◾حسن الهيدوس قائد العنابي يؤكد قبل لقاء إيران المهم: خذوا كل الألقاب الفردية وأعطوني البطولات!

◾إسماعيل محمد لاعب منتخبنا الوطني يؤكد: العنابي يسير بخطى ثابتة pic.twitter.com/LirDA60uVW — 🇶🇦 تِمّـــــــــبَه ⚽ (@Temba_qa) February 5, 2024

الظهور الأول لحسن الهيدوس

ظهر الهيدوس لأول مرة مع منتخب قطر الأولمبي في عام 2007، حيث خرج من مقاعد البدلاء ليسجل هدفًا متأخرًا ضد اليابان في التصفيات الأولمبية الصيفية لعام 2008 لمساعدة فريقه في تحقيق الفوز 2-1.

وشارك في مباراتين أخريين في المسابقة، واحدة ضد السعودية، وواحدة ضد فيتنام، حيث سجل هدفًا؛ كلاهما كبديلين في الشوط الثاني.

وفاز الهيدوس مع نادي السد بدوري نجوم قطر 2006-2007، ثم بكأس أمير قطر عام 2007، كما حصل رفقة السد على عدة بطولات محلية أخرى.

كما لعب دورًا كبيرًا في التصفيات الأولمبية الصيفية 2012 كقائد، وسجل هدفًا في مرمى الهند في المرحلة التمهيدية.

وكانت أول جائزة لحسن الهيدوس هي جائزة أفضل لاعب واعد من الاتحاد القطري لكرة القدم عام 2008.

وشارك الهيدوس في جميع مباريات المنتخب القطري بكأس آسيا المقامة حاليا، أمام منتخبات لبنان، وطاجيكستان، والصين في المجموعة الأولى، ولعبَ مباراة الدور الثمن النهائي أمام فلسطين كذلك.

يذكر أن حسن الهيدوس تزوج يوم 29 ديسمبر/كانون الأول عام 2013، ورزق بطفلة في بداية أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 أسماها عليا.

كما رزق بعد ذلك بابنه فهد، خرج فهد في لقاء تلفزيوني مع والده الذي قال إن “فهد هو المقرر لشكل احتفالياتي عندما أسجل أهدافا”.

ويأتي ترتيب لاعبي العالم الأكثر مشاركة كالآتي: