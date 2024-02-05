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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة

بقلم
ريال مدريد

وطن- يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد تعادله الإيجابي أمام الجار أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة من منافسات الجولة ال23، بهدف لكليهما على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

وسجل فريق ريال مدريد (الملكي) الهدف الأول في المباراة داخل مرمى الضيف أتلتيكو مدريد، عند الدقيقة ال20 عن طريق اللاعب إبراهيم دياز.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة

وأدرك أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، هدف التعادل في الثواني الأخيرة على نهاية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب ماركوس يورينتي في الدقيقة ال90+3.

وتفوق صاحب الأرض ريال مدريد على منافسه أتلتيكو مدريد على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة مقابل 10 تسديدات للفريق المنافس أتلتيكو.

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فيما وصلت نسبة استحواذ ريال مدريد على الكرة بنسبة 55%، على عكس أتلتيكو مدريد الذي وصلت نسبة استحواذه على 45%.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024، مع نهاية منافسات الجولة ال23، كما يلي:

ريال مدريد 58 نقطة.

جيرونا 56 نقطة.

برشلونة 50 نقطة.

أتلتيكو مدريد 48 نقطة.

أتلتيك بيلباو 45 نقطة.

إبراهيم دياز
اللاعب إبراهيم دياز

ريال سوسيداد 37 نقطة.

فالنسيا 35 نقطة.

ريال بيتيس  35 نقطة.

لاس بالماس 32 نقطة.

خيتافي  30 نقطة.

ألافيس  26 نقطة.

أوساسونا  26 نقطة.

رايو فاليكانو  24 نقطة.

فياريال 24 نقطة.

مايوركا 20 نقطة.

سلتا فيغو 20 نقطة.

إشبيلية 17 نقطة.

قادش 17 نقطة.

غرناطة  12 نقطة.

ألمرية  6 نقاط.

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